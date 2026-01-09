Elmar Vaheri käekäik loob vajalikku praktikat

Kohus: jääb kahtlus, et Elmar Vaher andis Eerik Heldnale eelise
Riigikohus jättis muutmata Eerik Heldna, Elmar Vaheri ja Aivar Alavere õigeksmõistmise kriminaalasjas, mis puudutas Heldnale politseipensioni määramist, kuid möönis, et õhku jääb kahtlus ebavõrdsest kohtlemisest.
Kevadel politsei- ja piirivalveameti peadirektori kohalt lahkuv Elmar Vaher ei avalikusta veel oma uut töökohta, vaid räägib sellest lähitulevikus. Kümme aastat tippjuht olnud Vaher avaldas intervjuus, mis on pikaaegse juhi saladused ja mida teha, et üks organisatsioon hästi toimiks.
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.