Elmar Vaheri käekäik loob vajalikku praktikat

Kevadel politsei- ja piirivalveameti peadirektori kohalt lahkuv Elmar Vaher ei avalikusta veel oma uut töökohta, vaid räägib sellest lähitulevikus. Kümme aastat tippjuht olnud Vaher avaldas intervjuus, mis on pikaaegse juhi saladused ja mida teha, et üks organisatsioon hästi toimiks.