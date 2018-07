Pidu hakkab läbi saama

Kaupleja Alex 27. juuli 2018, 17:12

Mulle tundub üha rohkem, et õhumüüjate pidu hakkab börsil läbi saama. Mõni veel viskleb natuke – seepärast läksin näiteks eile ka Facebooki aktsias pikaks –, aga suurem pillerkaar on lõppenud.

See liigitus on mõneti meelevaldne ja raskesti selgitatav, aga ehk annab mõni näide aimu. Näiteks arvestan ma õhumüüjate hulka otsimootori Google'i emafirma Alphabeti, Facebooki ja Twitteri sotsiaalvõrgustiku, voogedastaja Netflixi, internetikaupmehed Amazoni ja Alibaba ning paljud teised. Samuti kipun ma õhumüüjaks pidama Apple'it, mis pole tootmis-, vaid pigem marketingiettevõte.

Õhumüüjad on väljend, millega tähistan neid ettevõtteid, mis otseselt midagi ei tooda ega kaevanda. Need on ettevõtted, mis müüvad õhku: näiteks reklaampinda, ilusate piltide ja filmide vaatamist või teiste inimestega suhtlemist. Ühtlasi koosneb nende turuväärtus samuti suuremalt jaolt õhust ehk mainest ja tulevasest müügipotentsiaalist.

Tasub teada Kaupleja Alexi kontoseis Hetkesaldo (suletud tehingute summa kontol): 9543,02 eurot Kapital (avatud tehingute kasum/kahjum kontol): 9662,48 eurot Reaalajas ülevaate Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest leiab SIIT.

Pea kõigi õhumüüjate aktsia hind on praegu ajaloo kõrgeimal tasemel. Ja praegusel tulemuste hooajal paistab silma veel üks tunnusjoon: nende tulemuste suhtes on ootused väga kõrgele aetud ning nad ei suuda neid enam täita.

Alles äsja panustasin sellele, et Netflix ei suuda näidata selliseid kasvunumbreid, nagu analüütikud ettevõttelt ootavad. Nii läkski ja selle panusega teenisin täitsa kopsaka tulu. Kusjuures mul õnnestus tulu veel suurendada, ostes järgmisel päeval aktsia põrget.

Üleeile õhtul nägime, kuidas Facebook tulemustega lati alt läbi jooksis. Sellele ma ei panustanud, küll aga läksin eile taas põrget püüdma. Eile liikus aktsia pigem külgsuunas, kuid täna näib eelturu põhjal, et mõne protsendi jagu võib mul õnnestuda oma panusega teenida.

Täna siis tulid Amazoni tulemused, mis olid küll ses mõttes head, et ettevõtte kasum kasvas. Kuid müügi kasvuprognoosi taas ületada ei õnnestunud. Täna näeme, mida teeb Twitter. Minu ennustus on, et küllap ei täitu ka säutsla kasvuprognoos.

Mullist tuleb õhk kergesti välja

Kindlasti on üks ühine tunnusjoon siin see, et analüütikud on oma prognoosi kasvava aktsia hinna valguses kogu aeg üles upitanud. Ja vastupidi, aktsia hind on kasvanud, sest prognoosid on aina lillelisemad. Ühel hetkel pidi selline mullipuhumine andma tagasilöögi.

Teine asi on, et kui tagasilöök tuleb, tuleb see järsk. Netflixi –17% ja Facebooki –20% ei ole kindlasti päris igapäevane reageering natuke nihu läinud ennustustele. See tegelikult näitab, kui palju õhku on aktsiates juba sees ja kui kergesti see õhk sealt välja tuleb.

Kas siit saab ka üldisemaid järeldusi teha? Näiteks sellise, et pulliturg on lõpule jõudnud ja karuturg on ees? Mõni kindlasti juba nii arvabki. Mina igatahes jälgin veel märke ega kiirusta üldiste järeldustega.

Küll aga otsustasin, et sellel majandustulemuste hooajal ma ühegi õhumüüja aktsias pikaks ei lähe. Võin mõnda aktsiat enne tulemusi müüa. Võin ka pärast tulemuste teatavaks tegemise järgset kukkumist põrget püüda. Aga otse tulemustesse pikaks minna ei julge.