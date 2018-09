Joogat ma ei praktiseeri, aga Lululemoni müün lühikeseks!

Kaupleja Alex 03. september 2018, 13:27

Avastasin enda üllatuseks, et üks ettevõtetest, keda olen ka varem börsil jälginud, avalikustas oodatust palju paremad teise kvartali tulemused.

Positiivselt poolelt tasub märkida, et ettevõtte tooted on moes ja hinnad pole kaugeltki madalad. Millised sokid on väärt 22 eurot!? Kui ettevõtte suudab igas kvartalis näidata tugevaid müügi- ja kasuminumbreid, siis on see suurepärane uudis pullidele.

Minu jälgitav ettevõte on Lululemon Athletica, mis tegeleb spordirõivaste ja joogavarustuse tootmisega. Selle ettevõtte aktsia hind tõusis pärast tulemuste avalikustamist 15 protsenti. Pärast reedest küünlavarjude analüüsi jõudsin järeldusele, et Lululemon Athletica aktsiasse on sisenenud karud, kes on otsustanud seda kukutama hakata.

Netokasumlikkus on kasvanud 12 protsendini, mis on suurem kui enamusel konkurentidest (välja arvatud Michael Kors). Aga iga kasv saab millalgi otsa. Üks murekoht on kindlasti suur hinna-tulu ehk P/E suhtarv, mis on sellel ettevõttel ületanud juba 51 piiri. Selles sektoris on see üks suuremaid. Näiteks Michael Korsil ja PVC Corpil (toodab Calvin Kleini ja Tommy Hilfigerit) on vastavad näitajad 16 ja 21.

Kasv on olnud pöörane

Negatiivselt poolelt tasub ära märkida, et Lululemon Athletica (LULU) aktsia on viimase 52 nädala jooksul kasvanud 173 protsenti. Miks ma arvan, et see on negatiivne tegur? Teatavasti ei saa puud kasvada taevani. Seega teisipäeval (USA tööpüha tõttu on turg esmaspäeval suletud), kui börsiturg avaneb, avan lühikese positsiooni ehk müün Lululemon Athletica aktsiaid.

Alguses kavatsen müüa viis aktsiat ja seejärel suurendan lühikest positsiooni veel viie aktsia võrra. Stop-loss on seatud selle aktsia ajaloo kõrgeima hinna juurde, mis oli reedel peaaegu 160 USA dollarit aktsia kohta. Usun, et eufooriline tipp on möödas ja hind teeb oma korrektuurid.

Mis puudutab minu vanu positsioone, siis ma olen väga rahul, et euro kasv on peatunud ja minu positsioon on kasumis. Küll aga valmistab mulle pettumust see, et kütuse/nafta hinna vahe on natuke kasvanud. Need positsioonid on mõeldud lahti hoidmiseks nädalateks. Seega on mul plaanis seatud tasemed ära oodata – euro puhul 1,1410 (esimene take profit) ja 1,12 (teine take profit) ning nafta puhul ootan vahe kahanemist 5 dollarile.