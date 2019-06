Mis aktsiaid juurde võtta?

Minu konto seis on kasvanud 11 500 euroni ja nüüd püüan kaitsta oma kasumit ning mitte lasta kapitalil langeda alla 10 000 euro (algkapitali) piiri.

Kaupleja Alex jälgib hoolega Pepsi aktsiagraafikut (pildil), et see endale sobival hetkel portfelli napsata. Foto: Kaupleja Alex

Seetõttu olen valinud nüüd ettevaatlikuma kauplemisstrateegia ja ei kavatse riske suurendada. Usun, et tegu on õige otsusega ning ei pea seda kahetsema. Kuna hiljutised keskpankade intressimäärasid mõjutavad otsused klappisid eelneva turu positsioneeringuga, siis tahan lisaks spekuleerimisele alustada ka väga alahinnatud aktsiate soetamisega. Üks selline väärtpaber on minu portfellis juba olemas ja selleks on Harley-Davidson (HOG).

Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Kolmandat päeva on turgudel eufooria, kuna FED (USA Föderaalreserv) esimees mainis, et intressimäärasid võidakse langetada. Kuigi intressimäärad ei lange ilmselt 2015. aasta tasemele on märgata, et turg on intressimäärade suuna suhtes üsna pessimistlik. Chicago väärtpaberibörsi veebisaidil on teavet futuuridega kauplemise kohta ja seal on ka tööriist nimega “Fed Watch Tool”. See on viimased paar kuud näidanud, et turuosalised ootavad tulevikus USA intressimäärade langetamist.

Mil moel muudab intressimäärade langetamine minu kauplemist alahinnatud aktsiatega? Esiteks on madalad intressimäärad aktsiaturule positiivsed, aga teiseks tasub meeles pidada, et intressimäärade langetamine pärast nelja-aastast kasvutsüklit ei ole ilmtingimata positiivne, kuna see võib lihtsalt viidata majandustsükli muutustele. Seetõttu valin kõrgelt alahinnatud, kuid stabiilsete aktsiatega kauplemise.

Otsisin ettevõtteid, mille kapitalisatsioon on rohkem kui 10 miljardit ja P/E suhtarv alla 15. Leidsin rohkem kui 100 ettevõtet ja kõik on S&P 500 nimekirjas. Ilma detailidesse laskumata, otsustasin osta ühe – Pepsi (PEP). Kui vaadata graafikut, siis on näha, et hind on kasvanud hüppeliselt ja see mulle eriti ei meeldi. Ootan korrektsiooni hinnas ja siis lisan Pepsi enda portfelli.