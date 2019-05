Raudbetoonifirma näeb kasvuvõimalust Venemaal

Betoneksi tegevdirektor Rene Veigel. Foto: Andres Haabu

Raudbetoonelementide tootja Betoneks kasvatas eelmisel aastal käivet ja loodab sel aastal kasvada Venemaa turul, selgub Infopanka laekunud aastaaruandest.

Ettevõtte tütarfirma asub Peterburis ja müüb toodangut Vene turul.

Betoneksi konsolideeritud müügitulu oli 2018. aastal 22,4 miljonit eurot, mis on 12% aasta varasemast suurem.

Eesti turul prognoosib Betoneks 2019. aastal müügikäivet 2018. aasta tasemel, Vene turul näeb käibe suurenemist 5% võrra.

Eksport ja Venemaal toodetu oli kokku 14 miljonit eurot, mis on 63% müügitulust. See on aastaga tublisti suurenenud, 2017. aastal oli see osa 42%.

Betoneksi konsolideeritud ärikasum oli 906 331 eurot, aasta varem oli ettevõte 627 360 euroga kahjumis.

Betoneksis töötas eelmisel aastal 325 põhikohaga töötajat, s.h Eestis 126 inimest, Venemaal 199 inimest.

Betoneks kuulub MSI Gruppi , kus on veel kolm firmat Eestist kaks Venemaalt ja üks Soomest.

2017. aastal oli betooneks ehitusmaterjalitootjate TOPis esikohal.