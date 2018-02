Triniti eetris: korteriühistu saab võlgu lihtsamalt kätte

07. veebruar 2018, 10:00

Sel aastal hakkas kehtima uus seadus, mis annab korteriühistutele paremad võimalused võlgu kätte saada. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180206/BROADCAST/180209767/AR/0/AR-180209767.jpg

Uuest aastast kehtima hakanud korteriomandi ja korterühistu seadus on loonud olukorra, kus korteriühistule võlgu jäänud korteriomanikult on ühistul varasemast märksa lihtsam võlga kätte saada. Märksõna on siin pandiõigus.