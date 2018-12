Välisuudiste kaleidoskoop: kust tulevad "põõsatagused" relvaäritsejad?

Kui värskelt avaldatud relvatootjate edetabelis on ootuspäraselt eesotsas Ameerika Ühendriikide tootjad, siis on nimekirjas ka uskumatult palju ettevõtteid, kellest pole varem palju kuuldud, ütles Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Värske uuringu järgi on relvamüüjate kaks edukamat riiki Ameerika Ühendriigid ja Venemaa. Foto: EPA

"Seal on ka "põõsatagused" ettevõtted – ei saagi aru, kust nende käive tuleb," ütles Laks välisuudiseid kommenteerides. Ta lisas, et Stockholmi rahvusvahelise rahu-uuringute instituudi koostatud edetabeli selgituse järgi peaks olema ka Hiina kõrgel kohal, aga probleem on selles, et edetabeli koostajate jaoks on Hiina relvatootmine ja -tarne liiga segane.

Lisaks suurematele relvatootjatele arutlesid Äripäeva ajakirjanikud välisuudiste ülevaates Brexiti sündmusi, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni mänge eelarvega, Angela Merkeli üllatavalt vähetuntud järglast ning Aafrika valitsejate eripära. Intervjuud Liina Laksiga saab kuulata alates 24:35.

Stuudios käis ka Äripäeva uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann, kes rääkis Venemaa rongiõnnetusest, mis seisab nüüd kirvena Eesti riigiettevõtte kohal (saab kuulata alates 36:23).

