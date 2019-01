Bitcoini päevad ei ole Asse Sauga sõnul loetud. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

Asse Sauga: bitcoini väärtust hind ei näita

Tehnoloogia väärtust näitab kogukonna töö ja tehnoloogia kasutus, mis on suurenenud, rääkis krüptoraha ekspert Asse Sauga Äripäeva Hommikuprogrammis.

Bitcoini hind palju ei näita, kuna seal taga on palju spekulatsiooni ja kauplejate mängu, ütles Sauga Äripäeva Hommikuprogrammis. Samas on ülekannete maht keskmiselt 260 000 päevas, ehk kasutatakse maksimaalselt bitcoini võrgu potentsiaali ära. Ning aasta aastalt on kõrgemale tõusnud bitcoini keskmine hind ning kerkinud nii madalaimad kui ka kõrgeimad punktid. Intervjuud Asse Saugaga saab kuulata alates 30:20.

Veel kuuleb hommikuprogrammis Rain Transpordi juhataja Toomas Raua käest transpordisektori laialdasest probleemist – ümbrikupalgast, millega ta esineb ka peatsel Autovedajate Aastakonverentsil: „Kas ümbrikupalk on igavene?“.

Ning Äripäeva ajakirjanik Kati Suun teeb juttu Magnetic MRO juhi Risto Mäeotsaga. Hiljuti Hiina omanikud saanud ülieduka ettevõtte juht, kes esineb veebruaris Gaselli Kongressil, räägib raadios, kuidas nad raskest seisust välja tulid ja kas võib mõni telefonikõne ka 10 mln dollarilist müüki tähendada.