Kui lihtne on arveldada krüptorahas?

Ettevõtlusraadio külalised on Piixpay makseplatvormi kaasasutaja Evald-Hannes Kree ning Piixpay makseplatvormi äriarendusjuht ja Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar. Foto: Investoriteliit

Investoriteliidu saates "Ettevõtlusraadio" tuleb juttu krüptorahaga arveldamisest. Kui lihtne on arveldada krüptorahas ja kui ohutu see on, räägivad meile Piixpay makseplatvormi kaasasutaja Evald-Hannes Kree ning Piixpay makseplatvormi äriarendusjuht ja Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse liige Raido Saar.

Saatejuhid on Swen Uusjärv ja Mart Opmann.

Kuulake saadet: