Elektri jõul edasi

Kolmapäevases Äripäeva raadiohommikus võtame fookusesse elektrisõidukitega seotud uudised.

Bolt alustas täna elektriliste tõukerataste rentimist. Foto: Liis Treimann

Tänasest alustas Bolt Tallinnas elektritõukerataste rendiga, stuudiosse tuleb Bolt Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov. Tartu linnapealt Urmas Klaasilt uurime, kuidas on läinud esimesed nädalad Tartu rattaringlusel – on nii edu kui ka tagasilööke. Samuti küsime, milliseid investeeringuid linn sellega seoses kavandab ning kas ettevõtmine võiks kunagi jõuda ka erakätesse.

Äripäeva toimetaja Tõnu Trammiga räägime nõudest, millega Euroopa Liit kohustas autotootjaid elektri- ja hübriidautosid alates 1. juulist häälega varustama. Külla tuleb ka Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, kellega võtame teemaks teaduse rahastamise ja poliitika keeruka suhte ning selle mõju majandusele ja innovatsioonile.

Saadet juhivad Indrek Mäe ja Neeme Korv.