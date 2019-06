Laod pööritavad kaupa üha kiiremini

Via3l juhatuse esimees Rainer Rohtla otsib vastust küsimusele, mille jaoks kasutab turg hetkel laopinda ja millised tooted ladudes enim liiguvad. Foto: Raul Mee

Tänased "Lavajutud" on salvestatud konverentsil Laoseis 2019.

Via3l juhatuse esimees Rainer Rohtla otsib oma ettekandes vastust küsimusele, mille jaoks kasutab turg hetkel laopinda ja millised tooted ladudes enim liiguvad. Kuulete ka, kuidas on ajas muutunud klientide soovid laoettevõttele ja milliseid muudatusi on tulnud teha, et vastata klientide ootustele.

Teises saatepooles kõneleb AS Hansa Candle juhatuse liige Harri Aaltonen. Hea palk pole enam ammu piisav selleks, et hoida head töötajat. Töötaja hea- ja rahulolu sõltub aina enam ka muudest teguritest. Kuulete, kuidas leida ja motiveerida töötajaid Baltimaade suurima küünlatootja näitel.

Kuulake saadet siit: