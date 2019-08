Üüri tuleb küsida nii, et natuke piinlik on

Lumi kodu uusarendused Tallinnas. Foto: Liis Treimann

Seekordne investor Toomase saade keskendub kinnisvarasse investeerimisele.

Vastuse saavad küsimused, kuidas head korterit leida, kas seda on mõistlik osta ettevõtte alt või eraisikuna, kas pigem renoveeritud korter või teha ise remonti ning kas maaklerit ja haldusfirmat on vaja. Lisaks arutleme kuidas leida üürilisi, mis juhtub, kui üüriline osutub suliks ja kas puuküürnik on igapäevane nähtus kinnisvara investori elus.

Oma kogemusi ja nippe jagab investor Kaspar Kissa, kes vaid viie aastaga on kasvatanud endale 19 korterist ja 1-st üürimajast koosneva kinnisvaraportfelli, mille üüritootlus on ca 15% aastas.

