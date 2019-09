Äripäeva raadio tähistas teist sünnipäeva

Äripäeva raadiosaadet salvestati täna päeval otse Äripäeva kontori aatriumist, kus külalised said intervjuusid kuulata ja torti süüa. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio tähistas täna oma teist sünnipäeva otsesaatega Äripäeva toimetusest, kus räägiti nii raadio raskest sünnist, praegustest tegemistest kui ka suurest tulevikuplaanidest.

Vähe on teada, et jaam sündis juhusest ning käivitumine rippus juuksekarva otsas. Miks see nii oli ja teistest põnevatest lugudest ning kokkusattumustest rääkis Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, kes pidi ideed ja äriplaani oma raadiojaamast Äripäeva omanike ees kaitsema.

Samuti oli raadio sünni juures oli määrav roll suurärimehel, Tallinki suuromanikul Ain Hanschmidtil, kes rääkis, millega jaam teda võlus ja mida ta kuulajana eetrist ootab.

Kui seni levis raadio Tallinnas ja Harjumaal, siis sellest sügisest saab saateid kuulata üle Eesti, lisandumas on uusi saateid ning uudiseid on ka järelekuulamiseks. Sel teemal rääkis Äripäeva raadio juht Birjo Must.

Miks on podcast'indus kuum ja kuhu see sektor areneb, rääkis aga Äripäeva reklaamijuht ja Äripäeva raadio käivitaja Priit Jõgi.

Kuula tänast lustakat saadet raadio podcastid'e keskkonnast siit:

Vaata ka galeriid meeleolukast sündmusest: