Male kui intellektuaalne mäng, mis aitab elus läbi lüüa

Seekord rääkisime "Triniti eetris" saates ootamatul teemal: malest. Foto: Andras Kralla

Male on mängude kuningas, mis on inimesi köitnud aastatuhandeid ja pole põrmugi oma aktuaalsust kaotanud ka praegu.

Males on kõik materjali, aja ja ruumi kombinatsioonis. Algajad loevad kokku materjali, vaatavad, kellel on rohkem, ja on veendunud, et sellel, kellel on rohkem, on seis parem. Meistrid, mõistavad, et aeg ja ruum võivad olla palju tähtsamad kui materjal. Kuna enamik on algajad, siis nad hindavadki materjali kõige enam. See on sama poliitikas ja elus, enamik mõtleb läbi materjali või selle mahu. Rohkem raha on alati parem. Poliitikud mängivadki seda tüüpi inimeste peale ja lubavad neile midagi rohkem.

Aeg ja ruum ühiskonna mõttes on tegelikult kultuur. Ilma materjalita ei ole võimalik väga kaua positsiooni hoida, ruumi edu materjali üle on ajutine, see peab transformeeruma materjaliks aja jooksul. Aja edu on samuti ajutine, ka see peab transformeeruma materjaliks.

Seega aeg ja ruum on ajutised edud, nad muutuvad materjaliks, et seda siis jälle muuta millekski muuks. Seega edu ei taga ükski komponent, edu tagab mängijate meisterlikkus nende elementide kombinatsioonis, mitte ükski element eraldi! Seega ei saa ette areneda majandus ega kultuur – nad on seotud ja sõltuvuses ajast. Kõik mingi valdkonna eelised likvideerib aeg.

Elus on kahte sorti probleeme, need, mida saab lahendada rahaga (materjaliga), ja need, mida ei saa rahaga lahendada, aga need on siis ka tõeliselt keerulised probleemid.

"Triniti eetris" saatekülalised kommunikatsiooniekspert Raul Rebane ja Villu Otsmann proovivad raadiokuulajaid veenda, et malemäng on suurepärane mudel, mis aitab meil paremini hakkama saada nii juhtimises, äris, õiguses kui ka igapäevaelus üldse. Saadet juhib Igor Rõtov.

Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.