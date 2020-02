„Endisest hiilgusest on alles vaid kõrbelõhn“

Nii mõnelgi edukal ettevõttel on toss väljas. Foto: Shutterstock

Sel nädalal on tulnud mitu uudist, kuidas varem hiilguses säranud ettevõtted on oma uksed sulgenud. Äripäeva ajakirjanikud arutasid saates „Äripäev eetris“, mis on kõrbema minemise põhjused ja mida neist kogemustest õppida.

Põletavaim lugu pankrotti tüürimisest oli sel nädalal sellest, kuidas endisest ühest vägevaimast eritellimusmööbli tootjast Sarkopist on alles jäänud riismed. Töötajatele pole mitu kuud palka makstud ja üle kuu aja juba ei teata, mis töökohast üldse alles jääb.

Tootmishoones valitses vaikus: eesruumis oli isegi kell seisma jäänud ja töötajate riidekapid minema viidud. Maja oli külm, sest küte on välja lülitatud tükk aega tagasi. Ehkki veel sügisel töötas mööblifirmas üle kuuekümne inimese, oli esmaspäeva hommikul kohal vaid kaks. Nendestki üks oli töölepingu Sarkopiga juba lõpetanud.

Kõrbema läks ka noobel restoraniäri Elvas, kus uksed sulges raudteejaama hoones tegevust alustanud söögikoht Waksal. Restorani omanik on lõpetanud tegevuse veel Tartus Lõunakeskuses ja Tallinnas kaubakeskuses T1.

Ka Tõrvast on tulnud kehvu uudiseid – raskustesse on sattunud linna üks suurim maksumaksja ja tööandja, puidust kõva ja pehmet mööblit tootev Scandinavian Furniture.

Kõikide põhja läinud või sinnapoole liikuvate ettevõtete lugu on erinev. Saates avasid juhtumite tausta ajakirjanikud Kaspar Allik, Aivar Hundimägi ja Eliisa Matsalu.

Veel arutati saates nädala kuumimate börsiuudiste üle ja räägiti ühest õnnetust juhtumist, kus metsaomaniku tehing kaitseministeeriumiga läks lootusetult nihu.

