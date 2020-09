Iga aasta saadetakse välja 62 triljonit spämmimeili

Lisaks spämmimeilidele levib massiivselt digiprügi ka sotsiaalmeedias. Foto: Shutterstock

Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates "Cleantech" tuleb vaatluse alla digiprügi.

Aastas saadetakse hinnanguliselt 62 triljonit spämmimeili, mille keskkonnajalajälg on meeletu: see on võrdväärne 2 miljoni keskmise majapidamise energiatarbimisega päevas.

Mis on digiprügi, kuidas sellest lahti saada ja miks üldse peab sellest rääkima? Kui suur on iga pildi ja e-kirja keskkonnajalajälg ja kui kaugele saaksime lennata, kui ei vastaks "Aitäh" sissetulnud kirjale?

Kõigest sellest räägivad Maailmakoristuspäeva üks eestvedajaid Anneli Ohvril ja Telia andmekeskuste teenuste juht Erik Janson. Saatejuht on Mart Valner.

Kuula saadet siit: