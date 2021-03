Mertsina rahatrükist: küsimus on, kuhu see raha läheb ja mille hindu tõstab

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina. Foto: Raul Mee

Kas ja kuidas on Eesti majandus kriisist taastumas ning kas suured rahasüstid majandusse toovad kaasa kiire inflatsiooni, otsisime Äripäeva raadio hommikuprogrammis vastust Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsinaga.

Mertsina selgitas, et raha lisandumine majandusse on kulgenud erinevalt kui seni. Mis see täpsemalt tähendab, saab kuulata intervjuust: