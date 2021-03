Occo kasutajapõhise kontoridisaini käigus selguvad töötajate varjatud vajadused

Occo turundusjuht Helen Karolin. Foto: Erakogu

Kasutajapõhisest kontoridisainist räägib võtmevalmis sisustusteenust pakkuva Occo turundusjuht Helen Karolin.

Inimese- või kasutajakeskne disain on protsess, mis algab inimestest, kellele Occo disainib, ja lõpeb uute lahendustega, mis on kohandatud vastavalt nende vajadustele. See nõuab töötajate ja nende tööprotsesside sügavamat mõistmist.

Inimeste töökeskkonnas käitumise ja üksteisega suhtlemise analüüsimisel saame palju sügavamalt mõista, mida nad tegelikult vajavad. Kui küsida töötajalt otse, mida ta vajab, siis ta nimetab lauda ja tooli ja muid elementaarseid asju, mida ta näeb ja katsub. Kuid kuidas mõista töötajate varjatud vajadusi ja nende põhjal kontor sisustada, kuuleb täpsemalt juba saates.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: