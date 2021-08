Tamkivi: ükssarvikuid hakkab tulema nagu oavarrest

Iduettevõtja ja investor Sten Tamkivi rääkis, et senised idusektori kasvunumbrid näitavad, et 2030. aastaks moodustab kolmandiku Eesti majandusest tehnoloogia eksport. Ta lisas, et sealjuures kasvab hüppeliselt ükssarvikute ehk miljardi dollari väärtusega ettevõtete hulk.

