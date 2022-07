Kinnisvarainvestor: hinnalangus võib tulla

Kinnisvarainvestor Katri Teller esines ka InvesteerimisFestivalil. Foto: Raul Mee

Kahe miljoni eurose kinnisvaraportfelliga investor Katri Teller arvab, et turul võib tulla väike hinnalangus. Enda sõnul on tal praegu siiski mugav olla, sest selja taga on kogemus 2009. aasta kriisist ning ta on valinud oma portfelli pigem väiksema riskiga investeeringud.

Teller rääkis InvesteerimisFestivalil antud intervjuus, millest tema investeerimisportfell koosneb ja milliseid võimalusi ta praegu turult otsib. Samuti arutles Teller, kuidas temale praegune olukord kinnisvaraturul tundub ja rääkis, millise strateegia ta selles olukorras valinud on. Lisaks tõi Teller välja oma suurimad õppetunnid ja rääkis huvitavatest kogemustest üürnikega.

