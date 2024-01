Abiellumine on saanud uue hoo sisse

Foto on illustratiivne. Foto: Raul Mee

Abiellumine on saanud Eestis uue hoo sisse – üle-eelmisel aastal oli abielude arv viimase 28 aasta kõrgeim, rääkis Õnnepalee juhataja Kristi Kail Äripäeva raadios.

Kas Tallinna perekonnaseisuamet saab kinnitada, et sõlmitud abielude arv on kasvamas? "Abielu on jätkuvalt populaarne, seda saan ma öelda küll. Meil on võrreldes eelmise aastaga mõningane vähenemine, aga tuletan siinkohal meelde, et abieluavaldusi saab esitada ka lisaks veel notaritele ja abielluda saab ka vaimulike juures," sõnas Kail.