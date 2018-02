Juubel: Ingle – veerandsada aastat tööstuskemikaalide keskel

02. veebruar 2018, 11:00

Kui AS Ingle oma tegevust 1993. aastal alustas, ei osanud selle asutaja Aare Leinberg uneski ette kujutada, kuhu üks tööstuskemikaalidele keskenduv firma 25 aasta pärast jõuda võib. Milliste kemikaalide tarnimisega täpselt tegelema hakatakse? Mis vahenditega seda tehakse? Kellega, kuidas ja mis mahus?



Aeg on neile küsimustele andnud vastused ning aastal 2017 võib Ingle meeskond juubelilauas rahulolevalt klaase kõlistada – aastate jooksul tehtud otsused on hoidnud ettevõtet õigel kursil ning kahe jalaga maa peal.

AS Ingle omab praegu modernset keemia tooraine terminali, mis on

Märgilisi etappe on ettevõtte arenguloos olnud teisigi. Ingle on teinud koostööd nii Vene kui ka Leedu koostööpartneritega, mis tõi kaasa sukeldumise suure mastaabiga rahvusvahelisse ärimaailma. Ingle on ettevõttena laienenud rahvusvaheliseks kontserniks ning ka jagunenud. „Praegu ma saan öelda, et oleme läinud õiges suunas,“ oli ettevõtte juht rahulolev.

Ühe esimestest pöördelistest kursimuutustest tõi kaasa ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR) rakendumine, mistõttu tuli Inglel loobuda algusaastate veneaegsetest masinatest, mis ei vastanud toona mitte ühelegi uuele nõudele. „Kui 1993. aastal oleks keegi mulle öelnud, et kolme aasta pärast on meil üks happekindla tsisterniga Volvo veok , siis seda ma ei oleks uskunud. Aga nii see juhtus,“ rääkis Leinberg. Esimesel kasutusaastal tehti uue masinaga vaid 17 vedu ning pigem see seisis kui sõitis, kuid ettevõte sai tegutseda seadustega vastavuses, mis on olnud Ingle jaoks oluline moment siiani.

Igatahes hakkas toona juhtuma see, et Ingle ees hakkasid avanema uued ning uued võimalused ning paljude variantide seast oli tarvis need õiged otsused välja valida.

Kui ajas 25 aastat tagasi liikuda, siis toona ei paistnud asjad aga sugugi sama suurejoonelised. „Kui üks riik läheb ühest majanduslikust formatsioonist teise üle – sotsialismist kapitalismi – ja inimestel pole aimugi, misasi see kapitalism üldse on, siis ei kujuta alustav ettevõtja ette, mis teda ees ootab. Need muudatused on nii suured olnud, et isegi kõige suurem ennustaja ei oleks osanud ette arvata, mis juhtuma hakkab,“ nentis Leinberg möödunud ajale tagasi vaadates.

Ostu-müügidirektori ning juhatuse liikme Natalja Tsiviljova sõnul, on ettevõtte 25aastane eluiga juba iseenesestki positiivne märk edust ja hakkamasaamisest. Eesti kontekstis on AS Ingle praeguseks juhtiv tööstuskemikaale edasimüüja, kelle klientideks on Tsiviljova sõnul peamiste majandussektorite ettevõtted, nagu keemia- ja metallitööstus, puidutööstus ja paberitööstus, toiduainetööstus, tootmine ja ehitus, põllumajandustööstus, energeetika ja veetöötlemine.

AS Ingle omab praegu modernset keemia tooraine terminali, mis on

Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse

AS Ingle omab praegu modernset keemia tooraine terminali, mis on ainulaadne kogu Baltikumis. Erinevate kaubaartiklite hulk, mis on Ingle ladudes saadaval, küündib üle neljasaja. Eelmisel aastal alustas ettevõte ka põllumajandussektori teenindamisega, mis on taaskord üks oluline otsus turu nõudlusega arvestamisel.

Tsiviljova rõhutas, et kõike, mida Ingle teeb, teeb ta järgides töökeskkonna kõige keskkonnasõbralikumaid põhimõtteid. „Me pöörame suurt tähelepanu keskkonnaohutusele toodete tootmisega seotud etappidel – ladustamisest müümise, tarnimise ja toodete utiliseerimiseni. Meie tegevus vastab Euroopa Liidu REACHi määruse nõuetele,“ selgitas Tsiviljova.

Tsiviljova sõnul suunab ettevõtet oma tegevuses aina uusi muudatusi tegema eelkõige turg – näiteks sunnib keemiatööstuse areng ajaga kaasas käima. „On väga oluline investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja teadmistesse, õppida ja mitte karta muutusi ja uusi lähenemisviise. Eelkõige on vaja aga julgust teha seda kõike õigeaegselt või isegi veidi varem. Ja meie saame sellega hakkama,“ rääkis Tsiviljova.

Seda, et Ingle hetkeseis on positiivne, ning turvalisust võib tunda ka tuleviku ees, kinnitasid mõlemad juhtkonna liikmed. „Vaatame kindlustundega tulevikku ning teeme julgeid plaane,“ märkis Tsiviljova. Leinbergi sõnul annab kindlustunnet teadmine, et Ingle tegutseb valdkonnas, mida ei kõiguta oluliselt ka võimalik majanduslangus. „Meie pluss on see, et olgu majanduslangus milline tahes, meie oleme ikkagi vajalikud – põhilisi tooraineid, happeid, aluseid, puhastusvahendeid on ikka vaja. See teadmine annab mõningase turvatunde,“ rääkis Leinberg.

Turvatunnet, mida Ingle pakub, näivad väärtustavat ka ettevõtte töötajad, kellest mitmed on Inglega seotud olnud selle asutamisest alates. „Meeskond on oluline asi. Ma ei tea, kas meil on tõesti vedanud, aga töötajatega pole meil erilisi probleeme olnud. Kui tänapäeval on kirjutamata reegel, et töökohti vahetatakse iga viie aasta tagant või isegi tihedamini, siis meie töötajad on väga stabiilsed – nad on siin olnud 10, 15, 20 aastat ja rohkemgi. See on omaette väärtus. Tõesti – see seltskond on võrratu,“ ei olnud Leinberg kiidusõnadega kitsi.

Lisaks heale meeskonnale rõhutasid ASi Ingle juhatuse liikmed heade koostööpartnerite väärtust. „Hindame oma partnerite usaldust, kellega meil on läbi aegade olnud viljakad ja vastastikku kasulikud suhted, ja me oleme tänulikud kõigile, kes meid on koostöö tegemiseks välja valinud,“ rääkis Tsiviljova.