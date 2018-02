Juubel: Harju Elektri 50 julget aastat muutuste teed

1980ndad – muutuste ja arengu kümnend Defitsiidimaailm süvenes. Ikoonid Moskvas vahetusid iga paari kuu tagant. Maailm muutus ja ka HE läks julgemaks. Allikmäe sõnul väljendus see jõulisemas laienemises ja tegevusvaldkondade lisamises. Aastast 1983 pärineb ka Harju Elektri nimi.

Kümnendi teine pool möödus aga välisriikidega suhtlemise tähe all. Inimesed said hakata välismaal käima, väljast inimesed käisid siin, tekkisid põnevad koostööprojektid. „See oli meie jaoks katalüsaator. Olime ärikultuuri poolest krobelised, aga saime lõhna ninna, mis värvi särk, mis värvi ülikonna ja lipsuga peaks kokku käima,“ meenutab Allikmäe ja lisab, et muutuse lõhna pisitasa tundmaõppimine kujunes kokkuvõttes väga põnevaks.

1990ndad – õppimise ja koostöö kümnend „Kui 1990ndate alguses kukkus senine majanduslik formatsioon kokku ja Venemaale enam müüa ei saanud. Mõistsime praktiliselt kohe, et ongi sellega ühel pool. Seda kaarti ei saa enam mängida ja pole mõtet ka taga nutta,“ sõnab Allikmäe. Hakati ostma materjale ja komponente läänest ja müüma oma tooteid läände. Tekkisid konkreetsed äriliinid, partnerid ja palju huvilisi – esimestena Soome Nokia, Glamox ja ABB –, kelle abil õpiti nii tehnoloogiat kui ka ärikultuuri. Inimesed said sellise kogemuse, mida mujalt poleks saanud,“ sõnab juht ja lisab, et nii loodi tugev alus majanduslikule iseseisvusele.

1990ndatest pärineb ka Harju Elektri esimene finantsinvesteering. Kui Nokia loobus kõigest – kaabli- ja kummikuärist ja jättis endale ainult telekommunikatsiooni –, siis müüdi maha ka autodele elektriseadmeid ja -juhtmestikku tegev divisjon (hilisem PKC Grupp), millele HE oli seni allhanget teinud. „Investeerisime tolle päeva vaates piiritu summa – üks miljon Eesti krooni. Tänapäeva vaates pole see enam midagi, aga kui 20 aastat hiljem viimase osa sellest firmast maha müüsime, siis oli meie palgapäev 25 miljonit eurot. Pole ju paha investeering,“ naerab Allikmäe. Kui liita sinna dividend, rent ja neile müüdud tooted, siis tuleb summaarne teenistus märkimisväärselt suurem. See oli Allikmäe sõnul kümnendi esimene julge samm, vähemalt sama oluliseks peab ta 1997. aastal Tallinna börsile minekut.

PKC investeering ei jäänud ainsaks. Firmade ostmised-müümised on olnud strateegilised otsused ja kõigi osapoolte jaoks kasulikud. „Oleme oma kõige suurema konkurendi ABB maaletoojad,“ toob Allikmäe näite ja naljatab, et ABB on himustanud Harju Elektrit aastakümneid üle võtta, aga amps on läinud nii suureks, et iga-aastast traditsioonilist pakkumist enam ei tehta.

Samuti õpiti 1990ndatel nägema ärikultuuride erinevusi. Oli piinlikke momente ja rahulolu. „Kui mõlemad osapooled lahkuvad laua tagant rahulolevatena, siis on see õnnelik ja hea diil. Seda me kindlasti õppisime. See ärikultuurides sobramine ja kogemine... See on nii põnev, et kui ma jään pensionile, siis hakkan sel teemal loenguid pidama,“ kirjeldab Allikmäe.

2000ndad – enesekindluse aastad Nüüd oli pusle koos. „Siis me juba oskasime, olime piisavalt õppinud ärikultuuri, olime finantsiliselt tugevad, tooted olid head, ülihea inseneride meeskond alati olnud,“ loetleb Allikmäe. Mindi edasi, tekkisid uued partnerid, uued tehnoloogiad ja tegevusvaldkond ise muutus atraktiivsemaks. Harju Elekter tuli põhitegevuse juurde tagasi ja hakkas laienema ka läbi firmade ostu.

Kõigepealt loobuti PKCga allhanketehastest, sest jaotuskett sõi liiga palju ressurssi ära. Mõistlikum oli raha sealt välja võtta ja põhitegevusse ehk elektriseadmete tootmisesse panna. Vanalt healt partnerilt Siemensilt osteti esimene firma Soomes ja aasta hiljem enamusosalus Leedus. „See muutis meie maailma. Olime alguses ehk hetkeks natuke kobadki. Liigne enesekindlus pole hea, aga piisav enesekindlus lisab julgust edasi minna, kui oled tark ja pole lollilt ahne,“ selgitab Allikmäe. Ta lisab, et suudeti jääda väärikaks – Ida-Euroopa firmana Soome firmat ostma minnes suudeti võtta maha soomlaste hirmud. „Kui sinna läksime, oli selles firmas 25 inimest tööl, täna on 100. Kokku on kontserni palgal Soomes 140 inimest. Väga lojaalne seltskond.“

Kümnendi lõpus saabus kriis. „Õppisime, et kriisi ei ole kunagi ühel ajal geograafiliselt ega ka valdkonniti igal pool. Kriis hajub.“ Väga spetsiifilise asja peal tegutsedes puudutab kriis valusalt, kuid Harju Elektril oli piisavalt tugijalgu, et välja vedada. Ehitus seiskus ja investeerimisotsused lükkusid edasi – see mõjutas, kuid oli HE jaoks ikkagi pigem paigalseis. Inimeste arvu ei tulnud õnneks oluliselt vähendada, aga rakendati vähendatud tööaja režiimi, mis tuli töötajate vahel solidaarselt ära jagada. Vaid mõni üksik marssis ust paugutades minema, üldiselt solidaarsuse põhimõte töötas.