Juubel: Suurtüki Kinga- ja Nahaäri asutajal Venusel täitub 30 aastat edukat ettevõtlust

Eesti ettevõte Venus sai alguse aastal 1988, mil Nõukogude Liidu majandusreformide programm Perestroika andis võimaluse liiduvabariikides erakapitalil põhinevate kooperatiivide tekkeks. Aastate jooksul on Venuse tegevusspekter on olnud ääretult lai, ulatuses mänguasjatootmisest ja esimeste välismaiste jalatsite kauplusest kinnisvarani. Ettevõtte pikaealisuse saladus peitub aga otsuste õiges ajastuses.

„Tagantjärele mõeldes on meie otsused olnud huvitavad, aga alati turuolukorrast lähtuvad ja kantud ideest, et kõik, mis liigub, kulub. Viimane käib nii jalatsite kui ka sõidukite varuosade kohta,“ möönab Einer. „Teine hea otsus on olnud eelaimdus oma tegevused õigel ajal maha müüa: nii läks enne 1998nda aasta kriisi varuosaäri ning enne 2008. aastat jalatsipoodidega. Kuigi meie jalanõudega tegelemine oli äärmiselt edukas – Eestis pole vist inimest, kes tollal ei ole Suurtüki Kinga- ja Nahaärist jalanõusid soetanud ning järjekord lookles seal pidevalt pikalt-pikalt mööda Suurtüki tänavat!“

Hästi tuleb välja see, mida tehakse silmade särades

Venuse juhi sõnul on aastakümnete jooksul palju investeeritud, kuid alati püütud rahaasju mõistusega võtta. 1996. aastal ehk tänaseks juba 20 aastat tagasi astus Venus vaikselt kinnisvarasektorisse, kus tegutsetakse tänaseni. Põhiliselt tegeletakse endale kuuluvate äripindade ja elamispindade üürimisega, vähesel määral elamuarendusega ning hobikorras on lisandunud turismiteenus. Venus Kinnisvarale kuulub ca 20 000 m2 renditavat pinda üle Eesti ning Võrtsjärve ääres 150kohaline Vaibla Puhkekeskus, kus firmad ja organisatsioonid suvepäevi ning seminare korraldavad.

„Meie tegevusspektri laius võib tunduda veidi kummaline, kuid võin öelda, et me ei ole midagi teinud raha pärast või ainult rahateenimise eesmärgil. Kui midagi ette võtta, siis ikka sellepärast, et see asi endale meeldib ja huvi pakub!“ räägib Einer. „30 aastat aktiivset ettevõtlust on pikk aeg. Täna püüame investeerida projektidesse, mis tunduvad põnevad, aga kus ei pea enam ise nii palju rabama. Kinnisvara on kindlasti rahulikum valdkond, kui täna oleks kaubanduses tegutseda.“

Ta lisab, et ettevõtluses on tugevad need, kes on stabiilsed. „Me oleme ajanud äri avatult, läbipaistvalt ja korrektselt ega sellest tulenevalt pole meil olnud vajadust oma äri likvideerida. Oleme teadlikult läinud edasi kunagi rajatud ettevõttega, kuigi oleme palju muudatusi pidanud tegema seoses seadusandlusega – algsest teeninduskooperatiivist said ühel hetkel ühistu, seejärel muutsime autovarude ja jalatsimüügiga tegelevad tütarettevõtted aktsiaseltsideks ning Venuse haldusettevõttena osaühinguks.“

Väga oluliseks peab Einer oma teekonnal koostööpartnerite ja töötajate valikut. „Ma ei väsi kiitmast tubli personali, kes on kogu selle 30 aasta jooksul meie ettevõttesse panustanud! Noored said meie juurest oma kutse ja ameti: väga paljude tänaste autovaruosamüüjate esmane töökogemus on pärit MG Autost ning sadadest meie jalatsimüüjatest on saanud oma oskuste ja kogemuste poolest raudvara tänaste tööandjate juures. Meie kollektiiv astub ühte sammu, moodustades väga tugeva, suurte kogemustega ning ühes rütmis hingava meeskonna. Oleme läbi tulnud kahest kriisist, oleme sarnaselt teistega omajagu finantse kaotanud, kuid võtame seda kui kooliraha. Need ongi meie tugevused, mille varal teeme oma tulevikuplaane!“