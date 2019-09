Eesti AGA muudab gaasitarbimise senisest hõlpsamaks

Gaasiturul maksab mugavus ja kättesaadavus juba ammu ning klientide jaoks on saanud peamiseks argumendiks gaasi ostmisel lisaks hinnale ka ostu sooritamise lihtsus, kiirus ning läbipaistvus.

Oled eraisik või ettevõtja, ootamatu vajadus täiendada gaasivarusid võib saabuda nii nädalavahetusel kui töövälisel ajal. Siinkohal on abiks uudse kontseptsiooniga Eesti AGA gaasiautomaadid ja 24/7 iseteenindus.

„Uued gaasiautomaadid ja ööpäevaringne iseteenindus on loonud olukorra, kus klient eelistab sooritada ostu talle sobival ajal, kiirusel ning kellestki sõltumata. Seda omalt poolt klientidele pakkuda soovimegi,“ selgitab AS Eesti AGA jaemüügi juht Krister Lepp. Võib öelda, et Eesti AGA töötab pidevalt selle nimel, et innovatiivsete lahenduste kaudu oma klientide vajadusi rahuldada. Iseteeninduse lahenduste osas ollakse esimene, kes Eesti turul sellised võimalused oma klientidele loonud.

Vajad gaasi öösel või nädalavahetusel – aga palun!

Tõepoolest, mõlema innovatiivse lahenduse – nii 24/7 iseteeninduse kui AGA gaasiautomaatide – puhul on märksõnadeks ööpäevaringne kättesaadavus ning mugav ja kiire, teistest sõltumatu ostu sooritamine.

AGA punane gaasiautomaat on mõeldud eelkõige eraisikutele, kuid ka äriklientidele ning seda grillgaasi ostmiseks. „Automaat sisaldab ainult propaaniballoone, mida tavapäraselt kasutatakse grilli või gaasipliidi kasutamiseks. Ikka juhtub, et külalised on saabunud ning grill vaja tööle panna, kuid gaas on otsas. Sellisel juhul on gaasiautomaadist ostmine lihtsaim ning mugavaim võimalus, kuna see toimib praktiliselt samadel alustel nagu pakiautomaat. Gaasi ostmine võtab nüüdsest aega vaid loetud minutid, on lihtne ning maksta saab ostu eest pangakaardiga. Tühja ballooni tagastamisel skaneerib masin teie sisestatud ballooni ning väljastab uue, mille korral maksate vaid gaasi eest. Meie juures saab vahetada ka teisi Eestis kasutusel olevaid grillgaasiballoone,“ selgitab Lepp, märkides lisamugavusena ära ka nüansi, et nõnda ei sõltu klient tankla avamisaegadest ega eelda selline ostuprotsess kusagil järjekorras seismist.

Automaat sisaldab järgmisi AGASOL® gaasiballoone: 5 ja 11 kg kiirühendusventiiliga terasballoone, 5 ja 10 kg kiirühendusventiiliga komposiitballoone ning 11 kg keermeventiiliga terasballoone, mida saab kasutada nii grillimiseks, küpsetamiseks kui soojendamiseks. Balloone saab ideaalselt kasutada ka autokaravanides, veesõidukites, terrassisoojendites ja sääsepüüdjates.

„Täna asuvad gaasiautomaadid Tallinnas Järve Rimi kõrval (Männiku tee 6), Al Mare Bowlingu parklas (Paldiski mnt 96) ning Pirita Keskuse parklas (Merivälja tee 24). Oleme saanud palju positiivset tagasisidet oma klientidelt, kes vahetavad grillgaasiballoone meie Tallinna piirkonnas asuvates automaatides. Nähes, kui oluline on inimestele lihtne ning kellaajast sõltumatu ostu sooritamine, plaanime laiendada gaasiautomaatide võrku ka teistesse Eesti linnadesse,“ selgitab jaemüügi juht.

Kodumaine lahendus, mis kõnetab ka Põhjamaid

Lisaks on Eesti AGA muutnud lihtsamaks ka äriklientide elu, sest nüüdsest ei ole enam suurema hulga gaasi ladustamine tarvilik. „Juba 2017. aastal tõime kodumaisel turul ärikliendini uue iseteeninduspunkti lahenduse, mis lubab gaasivarusid täiendada ööpäevaringselt – kliendi jaoks tähendab see paindlikkust oma tööde ja tegemiste planeerimisel – ning lisaväärtus on kindlasti selle teenuse juures see, et ostu saab sooritada mobiilirakenduse abil. Esmalt tuleb end AGA kodulehel kliendiks registreerida ning nutitelefoni tõmmata vastav äpp – ning seejärel saab hakata gaasi ostma,“ selgitab Krister Lepp.

5 fotot Eesti AGA jaemüügi juht Krister Lepp tutvustamas AGA Gaas 24/7 iseteeninduspunkti tööpõhimõtteid Foto: Eiko Kink

Tootevalik on AGA Gaas 24/7 iseteeninduspunktis lai, pakkudes tööstusgaase, mootorigaasi tõstukitele ning ka heeliumi või propaani eratarbijale. "Kuulates kliendi soove, oleme lisanud ka gaasitooteid piirkonna kliendi erivajadustest lähtuvalt," räägib Lepp. Tema sõnul on suures osas tegu Eestis välja töötatud iseteeninduspunkti kontseptsiooniga, mis nüüdseks kasutusele võetud ka Põhjamaades.

Huvi antud lahenduse vastu on suur, seega on teenust edaspidi plaanis laiendada ülemaailmselt Linde Group’i riikidesse. „Iseteeninduspunkt toimib mobiilirakenduse AGA Gaas 24/7 abil, mis tähendab, et nii konteinerisse sisenemisel, tühjade balloonide tagastamisel kui ostu sooritamisel juhendab kasutajat mobiilirakendus. Klient saab iseteeninduspunktis korraldada oma tegevused ise, liikudes samm-sammult vastavalt äpi antud juhistele, kuidas ja mida teha, et ostu lõpule viia,“ on Eesti jaemüügi juhi sõnul uus lisavõimalus klientide poolt igati sooja vastuvõtu saanud. Ettevõtetele teeb lahenduse eriti mugavaks see, et tasumine toimub AGA poolt esitatava arve alusel. Gaas 24/7 iseteeninduspunktid asuvad Tallinnas Männikul ja Haaberstis, Viimsis ning Tartus.

Tunneme oma klienti läbi aastatepikkuse kogemuse

AGA kuulub ülemaailmsesse gaasi- ja tehnoloogiakontserni The Linde Group, millel on enam kui 100 riigis ligikaudu 80 000 töötajat. AS Eesti AGA kuulub koos Skandinaavia riikide ja Baltikumiga kontserni Põhja-Euroopa regiooni. Toodetakse ja turustatakse laias valikus tööstus-, toiduaine-, eri- ja meditsiinigaase nii tööstuslikuks otstarbeks mitmetele tööstusharudele kui ka erakasutuseks kodustes tingimustes.

„Lisaks pakume lõikamis- ja keevitustarvikuid, gaasiseadmeid, gaasiohutusalaseid koolitusi ning gaasitehnoloogilisi insenerlahendusi. Põhjamaades tarnime tööstusklientidele veeldatud maagaasi (LNG) ja biometaani (CNG). Pakume gaase nii gaasilisel kui veeldatud kujul gaasiballoonides, gaasimahutites ja ka kohapealse on-site lahendusena kliendi objektil,“ kinnitab Krister Lepp, et Eesti AGA mitmekülgsed kogemused era- ja äriklientidele gaasi pakkumisel on toonud teadmised ja kogemused klientide paremaks teenindamiseks.

„Kutsume kõiki huvilisi 18. septembril Tartusse Riia mnt 140 ning 25. septembril Tallinnasse Haabersti 1, kus toimuvad AGA Gaas 24/7 kliendipäevad. Nõnda on võimalik oma silmaga kaeda ja käega proovida, kuidas 24/7 iseteeninduspunkt toimib. Vastame küsimustele ning näitlikustame ostmisprotsessi,“ kutsub Krister Lepp huvilisi kliendipäevadele.

Riho Haugas , Meiren Engineering OÜ tootmisosakonna juhataja Olen 24/7 iseteeninduse kasutaja olnud korduvalt nii eraisiku kui ärikliendina. Minu jaoks on teeninduspunkti kaudu gaasi ostmisel oluliseks eeliseks esmalt ajaline vabadus – kui tekib vajadus täita näiteks grillballooni, võin seda teha kasvõi südaööl. Samuti kiirus – seda nii asukohapõhiselt kui kasutajamugavusest lähtudes. Konteiner asub mulle Männikul lähemal kui tavaline gaasimüügipunkt, mis hoiab kokku sõitmiseks kuluvat aega. Lisaks ei pea ma lattu võtma tagavaraks suuremat hulka tõstukigaasi, sest saan igal hetkel seda mugavalt juurde hankida. See on aga omakorda rahaline kokkuhoid. Lihtne ja loogiline on ühtlasi ka äpp, mille saab telefoni tõmmata ning sealsetele juhistele tuginedes gaasi osta. Tegemist on omamoodi justkui nutikassaga – kui kauplustes oleme harjunud juba nõnda ostusid sooritama, siis miks mitte eelistada seda võimalust ka gaasi ostes.

Gert Enno , Extrahaus OÜ projektijuht Asume Männikul ning Eesti AGA 24/7 iseteeninduspunkt asub meie jaoks logistiliselt väga mugavas kohas, praktiliselt üle tee. Kuna tegeleme ürituste korraldamisega, siis on ilmselge, et meie tööpäevad ei kesta 9-17. See tähendab, et gaasisoojendite puhul võib tekkida vajadus varusid täiendada ükskõik millal, nii nädalavahetustel kui töövälisel ajal. Nõnda on tegemist meie jaoks lihtsa, kiire ja kasutajamugava lahendusega. Kui alguses vajas äpp ehk harjumist, siis Eesti AGA on omalt poolt teinud kõik, et üleminek tavapunktist äpi kaudu ostmisele oleks sujuv. Lisaks on olemas 24/7 klienditugi, kust saab alati vajadusel abi.

AGA Gaas 24/7 iseteeninduspunkti lisainfo: www.aga.ee/24_7

AGA gaasiautomaatide lisainfo: www.aga.ee/gaasiautomaat