Kalendrid.eu – oma piltidega kalendrid koju ja kontorisse

Vajad omanäolist ja funktsionaalset firmakingitust? Kalendrid.eu veebikeskkonnast leiad laia valiku eri mõõdus ja stiilis kalendreid nii kontorisse, klientidele, partneritele kui ka koju ja kingiks lähedastele.

Eri turundustoodete kõrval on firma sümboolikaga kalendrid üks lihtsamaid ja soodsamaid vahendeid aastaringseks „pildil olemiseks“. Kuigi meie igapäevane ajaplaneerimine on liikunud nutiseadmetesse, ei asenda see laua- või seinakalendri ülevaatlikkust, kiirust ja lihtsust teatud kuupäeva või tähtpäeva leidmisel. Me vaatame iga päev kümneid kordi kalendrisse ja tahtlikult või tahtmatult ka pilti, mis vastavat kuud saadab. Kui pastapliiatsi eluiga võib olla mõned kuud ja mälupulka kasutame pigem harva, on kalender silma all terve aasta.

Oma piltidega kalendrite eelised

Nähtavus – võimalus olla 365 päeva oma ettevõtte brandiga kliendi silma all.

Funktsionaalsus – kalendrid on kasutuses iga päev. Kuigi aja planeerimine käib tänapäeval pigem digitaalseid kanaleid pidi, annab seina- või lauakalender kiire ja ülevaatliku info olulistest tähtpäevadest. Peale selle on teatud formaadi puhul silme ees mitu kuud korraga, mis võimaldab kiiremat ülevaadet aja planeerimisest.

Branding – kalendreid võib kasutada nii ettevõtte visuaalse identiteedi kui ka toodete või teenuste tutvustamiseks.

Lai kasutusala – kalendreid kasutatakse kõikjal: seinal, laual, taskus, kas kontoris, kodus, koolis või kohvikus – igal pool on inimeste silme all Teie ettevõte.

Välimus – stiilsel kalendril on peale info edastamise ka visuaalne funktsioon – hästi kujundatud kalendripilti on hea vaadata.

Lihtne transport – kalendreid on kerge kohale toimetada postiga või pakiautomaati.

Populaarsemad kalendrite formaadid ja suurused

Oma pildiga TRIO kalender – A4-suuruses horisontaalselt asetsev pilt (1), kalendriosa koosneb 12 A3-suurusest lehest (kahevärviline), 3 kuud ühel lehel (eelnev ja järgnev kuu on sama suured, kui käimasolev kuu), traatkammköide, pildiosas on auk seinale kinnitamiseks. Peale A4 kalendripildi pakume ka A3 pildiga formaati! Vaata lisaks: kalendrid.eu

Oma pildiga MONO kalender – A4-suuruses horisontaalselt asetsev pilt (1), kalendriosa koosneb 12 A4-suurusest lehest (kahevärviline), 3 kuud ühel lehel (väiksemalt toodud eelnev ja järgnev kuu), traatkammköide, pildiosas on auk seinale kinnitamiseks. Lisaks A4 kalendripildile pakume ka A3 pildiga formaati! Vaata lisaks: kalendrid.eu

Oma pildiga fotokalendrid – vertikaalne või horisontaalne seinakalender, 12 lehte (iga kuu erinev enda poolt valitud pilt või foto, võimalus lisada esikaas), 1 kuu ühel lehel (eelmine ja järgmine kuu väiksemalt), traatkammköide, metallist seinakinnitus. Fotokalendreid on eri suurustes – A5-st kuni A3-ni. Vaata lisaks kalendrid.eu

Lisaks leiab kalendrid.eu veebist tee-ise-kalendreid (pildiosa on tühjaks jäetud ja sinna saab ise kirjutada, joonistada või kleepida), plakatkalendreid (eri suuruses – korraga on nähtaval terve aasta) ja lauakalendreid.

Fotokalendreid on võimalik valida mitme stiili vahel. MONO ja TRIO kalendritele saab tellida ka eraldi kalendaariumi osa, mis on kujundatud kliendi soovide järgi. Vaata lisaks kalendrid.eu

Firma sümboolikaga kalender on ainulaadne ja hindamatu kingitus kliendile või äripartnerile. Kalendreid kasutatakse aasta läbi – ühekordse soodsa hinna eest saate terveks aastaks reklaampinna, mis nutikalt kasutades annab teie ettevõttele mitu korda rohkem tagasi.

Kuigi reklaamimiseks on väga palju erinevaid ja mitmeid kulukaid võimalusi, tasub ka tänapäeval valida soodne turundusvahend, mis on moodsale nutirünnakule vastu pidanud ning annab soovitud sõnumi edasi mitte nii agressiivsel moel kui ehk mõned muud reklaamimeetodid.