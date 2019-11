Tööaja andmete kogumise ja haldamise tööriist Terake lööb laineid

Paljudel ettevõtjatel on probleem pidevalt koguneva infotulva süstemaatilise kogumise ja haldamisega. Unikaalseks abimeheks tööaja ja -vahendite kasutuse mõõtmisel nii tootmises, teenindamises kui ka põllumajanduses on Eestis loodud mobiilne abimees Terake. Täna teeb Terake juba aktiivselt ilma ka välisturgudel.

Kasutades nutitelefoni ning tänapäevast tehnoloogiat on võimalik registreerida töötunnid, kulunud materjalid ja läbitud objektid vaid mõne nupu­vajutusega, mis aitab säästa kulusid masinapargile, seadmetele, tarvikutele, materjalidele ja tööajale. Terake kiirendab ka raamatupidajate tööd, kelleni jõuab info töötajate töötundidest sisuliselt reaalajal.

Kuningas ütleb, et tarkvarale annab eelise eelkõige rakenduse loogilisus, lihtsus ja kasutajamugavus. „Iga kasutaja suudab ilma juhendamiseta Terake Workfieldsi rakendust kasutada täisfunktsionaalsena ja kõik vajalikud ning oodatud registreerimised saavad tehtud. Meie peamine tugevus seisneb selles, et ettevõttel on võimalik hallata nii oma mobiilseid ehk liikuvaid töötajaid kui ka arvestada seadmete tööaega ja materjalikulu.”

Terake on mugav ja lihtne kasutamiseks tootmistes ja tööstustes, kus lokaalsed töökohad saavad kasutada tööaja registreerimiseks RFID, PIN-koodi või NFC-võimekust. Näiteks teenus Factory toimib „seinale kleebitud” tahvel­arvutis, kus iga töötaja sisestab oma koodi, näpujälje või kasutab uksekaarti ning saab selle tegevusega alustada või lõpetada tööd. Lisaks tööajale on Terake asendamatu abimees töövahendite kasutuse korraldamiseks, planeerimiseks, mõõtmiseks ja nendega seonduvaks aruandluseks. Kõik registreeritud andmed liiguvad tarkvarasse ja seejärel saab eksportida aruanded Excelisse või majandustarkvara- või raamatupidamisprogrammi.

Mobiilse töö mõõtmiseks on loodud mugav nutirakendus

Selge on see, et väga suur osa meie igapäevasest tööst on kolinud nutiseadmetesse ning seetõttu on ka Terakese meeskond panustanud viimasel aastal palju just mobiilirakenduste arendamiseks. Valminud on integratsioon ERP-süsteemide ning GPS-seadmetega ja aruannete visualiseerimise võimalus otse telefonis. Seejuures on kõik rakendused kasutatavad nii Androidi- kui ka iOSi-põhiselt.

Põllumajandusversioonile on juurde lisatud detailne põllugeomeetria ja takistuste majandamise rakendus, millega saab märkida ja visualiseerida põllul olevaid objekte või takistusi. Põllumeeste jaoks on ka oluline Terakese koostöö John Deere’iga, tänu millele on Terake integreeritud MyJohnDeere’i täppisviljelus-keskkonnaga. Tänavusel Hannoveri Agritechnika messil esitles muide John Deere Terakest kui oma koostööpartnerit. Koostöös autopargihalduse integratsiooni-partneritega võimaldab Terake lisaks täppisviljeluse andmetele ka muud masininfokogumist nagu moto­tunnid, kütusetase jne.

, Terake.com-i asutaja ja juht Karel Klientide tagasiside põhjal võib öelda, et rakenduste loomine on olnud edukas – neis pole katkestusi ega kokkujooksmisi. Eriti mugavaks peavad kliendid seda, et Terake on alati kasutatav ka offline’is ehk ei vaja toimimiseks internetti.

„Klientide tagasiside põhjal võib öelda, et rakenduste loomine on olnud edukas – neis pole katkestusi ega kokkujooksmisi. Eriti mugavaks peavad kliendid seda, et Terake on alati kasutatav ka offline’is ehk ei vaja toimimiseks internetti,” räägib Kuningas. „Kui inimesele on antud administraatori poolt vastavad õigused, saab uue äpiga teha ka administratiivset tööd – muuta ja lisada parameetreid nagu töö tüübid, objektid, vahendid, masinad, materjalid jne. Samuti oleme lisanud rakendusse erinevaid teavitusi, allkirjastamise võimaluse, töögraafikute vaated ning digitaalsed saatelehed, mis on vajalikud näiteks transpordiettevõtetele.”

Uuest aastast saavad Terakese nii-öelda lihtsama versiooniga liituda ka üksikud kasutajad, et mugavalt ühes rakenduses mõõta ning hallata oma isiklikku tööd, projekte, kliente ja objekte. Sellel versioonil on küll mõnevõrra vähem funktsionaalsust, aga samas saab see olema ühele kasutajale täiesti tasuta.

Hea toote ees on maailm valla

Terake on tänaseks alustanud aktiivselt ka ekspordiga. „Oleme kaasanud tänaseks juba ka kolm investorit, kes usuvad meie tootesse ning soovivad aidata kaasa Terakese globaalsele laienemisele. Esimeste välisturgudena on meie radaril hetkel Balti riigid, Rumeenia, Ukraina ja Saksamaa, kuid kuna tegemist on lihtsasti kasutusele võetava infosüsteemiga, mis sisaldab ka töötajate jaoks intuitiivset äppi, oleme kättesaadavad üle maailma,” sõnab Kuningas.

Ta lisab, et ettevõtjad teavad suure­päraselt, et eesmärkide saavutamine on sageli ajastuse küsimus, mis tähendab, et parem planeerimine seoses selleks loodud vahendite kasutamisega viib kiiremini sihile ning aitab igapäevatöös säästa nii töötundidele kuluvat aega kui ka konkreetselt ettevõtte finantse.

www.terake.com