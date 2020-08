Kuidas suvisel kaugtööl tehnikat kohelda?

Suvel jätkub paljudes töökohtades endiselt kaugtöö. Suvi pakub võimalusi seda tööd teha märksa meeldivamas keskkonnas kui koduseinte vahelt.

Olgu tegu suvila või supelrannaga, turvalisest kodu- või töökeskkonnast väljumine seab omad reeglid ka tehnika kasutamisele. Foto: Photo by XPS on Unsplash

Olgu tegu suvila või supelrannaga, turvalisest kodu- või töökeskkonnast väljumine seab omad reeglid ka tehnika kasutamisele, et nutiseadmed ja rüperaalid ei läheks rikki, vaid tervete ja töövõimelistena püsiksid. Esiteks maksavad korralikud töövahendid päris palju ning teiseks pole kuskil metsatalus tööd tehes asendusseadet kohe käepärast võtta ning töörütmi võivad tekkida pikemad pausid.

Allpool anname sulle mõned juhtnöörid, mis aitavad sinu elektroonilistel töövahenditel väljaspool mugavustsooni suvistele katsumustele vastu pidada.

Hoia seadmeid kuuma eest

Suvine päikesepaiste laeb meie organisme põhjamaalastele hädavajaliku D-vitamiiniga, kuid sülearvutitele ja nutiseadmetele palavus ja päikesepaiste paraku positiivselt ei mõju. Kuigi tippklassi nutitelefonid on tänapäeval üpris vastupidavad, vee- ja tolmukindlad, siis kuuma suhtes on elektroonika endiselt hell. Piisab kui unustad oma telefoni näiteks auto armatuurlauale või arvuti terrassile kuuma päikese kätte laadima ja ebameeldiv üllatus on kindlustatud. Ülekuumenemine võib elektroonikaseadmeid pöördumatult kahjustada. Eriti kui nutiseadme või arvuti juures on kasutatud odavaid asendusakusid. Selline aku võib ülekuumenemise tagajärjel isegi plahvatada ja tekitada tulekahju.

Ettevõtte seadmete ostmisel uuri võimalusi spetsialistidelt

Soeta oma töövahendile sobiv ümbris

Olgu tegu telefoni, rüperaali või tahvelarvutiga, kaitset vajavad need kõik ühtemoodi. Eriti kui tööd näiteks rannas kiputakse tegema. Seal on sada võimalust, kuidas sülerisse liiva võib sattuda, olgu siis näiteks kasvõi käteräti ja suplusriietega ühes kotis. Kui telefoni ja tahvlit võib liiv lihtsalt kriimustada ja selle välimust niimoodi rikkuda, siis sülearvutiga on lood keerulisemad, seal on mitmeid avausi, millest tüütud liivaterad sisse võivad tungida ja ettearvamatuid tagajärgi põhjustada. Kui suvel on palju liikumist vee ääres või peal, siis tasuks mõelda ka telefonile veekindla ümbrise soetamisele. Lisaks veekahjustustest ärahoidmisele hoiab see eemal ka liiva.

Hangi korralik laadija

Osta oma nutiseadmele võimalikult odav laadija tundub ülimalt ahvatlev. Eriti veel iSeadmete omanikele, kelle rahakotile Apple armu ei anna. Paraku just Apple’i toodete omanikud peaksid olema eriti ettevaatlikud odavate alternatiivlaadijate ja -kaablitega. Üliodavate ja litsentseerimata nn ilma kaubamärgita laadijatega kaasneb mitu ohtu. Esiteks ei pruugi need tegelikult üldse konkreetse seadmega sobida ja seega mõjuda halvasti aku elueale. Teiseks pole need läbinud erinevaid turvastandardeid ning võivad kokkuvõttes kasutamisel põlema minna. Viimasel juhul on tagajärjed ettearvamatud.

Kui aga kaugtöö toimub tsivilisatsioonist kaugemal, siis võib laadija rivist väljaminek põhjustada tüütut ajakaotust ja asjatut sebimist. Kui lähim elektroonikaäri on piisavalt kaugel, siis võiks tööseisaku ärahoidmiseks vähemalt üks laadija veel tagavaraks olla.

Hoia seadmed puhtana

Elektroonika armastab puhtust. Eriti veel väljaspool koduseinte või töökoha kontrollitud keskkonda. Seepärast tasub seda kindlasti regulaarselt puhastada. Selleks on müügil mitmeid häid vahendeid. Suruõhk tuleb appi erinevate süleriklaviatuuride ja telefonide laadimisavade ning kõrvaklapiaukude puhastamisel. Ekraanide puhastamiseks kasuta spetsiaalset isopropüülalkoholi või destilleeritud vett. Kindlasti ei tasu kasutada samu vahendeid, mida kasutad köögis nõude ja pindade puhastamiseks, kuna see võib olla liialt tugevatoimeline. Kraanivesi aga võib sõltuvalt oma koostisest jätta telefoni pinnale vees sisalduvate mineraalide jälgi. Ekraani puhastamiseks sobib kõige paremini mikrokiust lapp. Puhastusainet tuleb aga kindlasti lasta lapile, mitte ekraanile. Klaviatuuri jms puhastamiseks on väga hea pehme kiuga hambahari.

Jälgi hoolikalt turvalisust

Ehkki sülearvuti või nutiseade on kallis, siis võivad selles sisalduvad andmed olla sinu tööandja jaoks hindamatu väärtusega. Eriti veel, kui need valedesse kätesse sattuvad. Seega ei tohi suvepalavusega elementaarseid turvareegleid ära unustada. Kõige olulisem on muidugi mitte jätta arvutit ilma järelevalveta. Näiteks autosse. Vähemalt nähtavale kohale mitte. Kindlasti pane oma arvuti parooli alla ning mitte mingil juhul ära kasuta lihtsaid paroole nagu 1234, 0000 vms. Avalikes kohtades tööd tehes jälgi, et võõrad silmad ei näeks sinu arvutiekraanil olevat infot. Sensitiivsete andmetega töötades ei tasuks ka avalike tasuta wifi-võrkudega ühenduda, vaid parem tekitada oma telefoniga hotspot internetiühenduse jaoks. Mõistagi tasub piirata ka laste juurdepääsu arvutile, sest väikesed elu õied üllatavad oma leidlikkusega arvuti rivist välja viimisel.

Loe lisaks: Mis peitub äriklassi sülearvutite nimetuste taga?