7 põhjust, miks kasvatada oma raha Tallinna Hoiu-laenuühistus

Hoius24 – võta hoius välja 24 tunniga ilma intressi kaotamata

Ajal, mil elukorraldus on seadnud reisimisele piirid, on paljudel inimestel kontole jäänud suurem kogus raha, mida võiks aga nutikalt enda kasuks teenima panna hetkeni, mil seda kõige enam vajatakse. Hoolimata sellest, et pension on Eestis läbi aastate pidevalt tõusnud, ei kogune ikkagi teisest sambast pensionäridele erilist lisa tagavaraks. See teadmine on viinud inimesed otsuseni kasutada võimalust ja võtta seni kogunenud summa fondidest välja, et leida sellele parem rakendus.

Kui palju Teie raha pangakontol seistes juurde teenib? Tõenäoliselt väga vähe või üldse mitte midagi. Seetõttu soovitame mõelda oma raha kasvatamisele Tallinna Hoiu-laenuühistus.

Tallinna Hoiu-laenuühistu on asutatud juba 2010. aastal. Ettevõtte osakapital on peaaegu 11 tegevusaasta jooksul kasvanud ligi kolme miljoni euroni ning tänaseks on tegemist Eesti ühe suurema hoiu-laenuühistuga.

Omades väga pikaaegset kogemust selles valdkonnas, teame, kuidas hoiustatud raha pidevalt kasvatada. Meie ühistus saate valida kas tähtajalise, kogumishoiuse või Hoius24 vahel. Hoius24 on kokkulepitud tähtajaks sõlmitud hoius, mis võimaldab Teil hoiustavalt summalt teenida 3,5% aastas. „Meie juures saab klient end kindlustada ning igakuiselt lisaraha teenida – nii seda koguda kui ka soovi korral välja võtta,“ selgitab ühistu esimees Annely Ojamets.

Aastal 2021 elame kiire vooluga ajas – tehingud toimuvad tempokalt ja konkurents on tihe. Kui olete mõne olulise ostu jaoks raha kogunud ja see ideaalne pakkumine ootamatult lauale tekib, siis on oluline kogutud summa kiirelt kätte saada. Kui väärtpaberite müük vajab õiget hetke ja hinda, kinnisvara müük võtab aega ning fondidest raha saamine on keeruline protsess, siis meie hoiusest (HOIUS24) on võimalik sooviavalduse järel raha välja võtta kõigest ööpäeva jooksul.

Mis teeb aga Hoius24-st teiste teenusepakkujate kõrval niivõrd erilise ja unikaalse hoiustamisvõimaluse?

• Lihtne ja kiire. Hoius24 teenib 3,5% aastas ja eristub teistest Tallinna Hoiu-laenuühistu pakutavatest hoiuse toodetest, kuna võimaldab hoiuse lõpetada 24 tunniga, säilitades ennetähtaegsel lõpetamisel teenitud intressid. Ennetähtaegse lõpetamise korral kannab ühistu hoiusumma ja kogutud intressid Teie arvelduskontole 24 tunni jooksul alates lõpetamise teate esitamisest.

• Usaldusväärne. Tallinna Hoiu-laenuühistu omab pikaaegset kogemust oma valdkonnas. Olles üle elanud kaks majanduskriisi ning eriolukorra, teavad meie spetsialistid täpselt, kuidas oma liikmete rahaga kõige turvalisemalt ja paremini ümber käia.

• Stabiilne. 2020. aasta kevadine eriolukord näitas, et finantsturgudel tuleb aeg-ajalt ikka ette muutuseid, mis mõjutavad ka erinevate investeerimisvõimaluste usaldusväärsust ja tootlust. Tallinna Hoiu-laenuühistu investeeringud tuginevad aga läbimõeldud otsustele, mis tagavad stabiilsuse ning lühiajalised turulangused ei mõjuta hoiustajate vara.

• Madal risk. Meil on laenud kinnisvara tagatisel ning hüpoteek on alati seatud ühistu kasuks. Suurem osa meie portfellist on kinnisvaralaenud. Lisaks on kõik laenusaajad pettuste vältimise eesmärgil eelnevalt kontrollitud. Meie krediidikomitees töötavad kogenud laenuhaldurid. „THLÜ ei paiguta vahendeid võlakirjadesse ega tegutse aktsiaturgudel,“ räägib Annely, kuidas on hoiustajate riskid miinimumini viidud.

• Kõrge tootlikkus. Erinevad finantsettevõtted pakuvad hoiustele suhteliselt erineva määraga intresse. Kui keskmine hoiuseintress püsib nulli ja komakohtade juures või ulatub parimal juhul kolme protsendini, siis Tallinna Hoiu-laenuühistu saab oma liikmetele pakkuda kuni 6% intressimäära.

• Pidevad väljamaksed. Hoius24 klientidele makstakse pidevalt intresse ja lisaks ka eelneva aasta pealt dividende. Viimase 10 tegutsemisaasta jooksul on meie kliendid kokku väljamaksetena saanud 5 675 799.06 eurot.

• Sobib kõigile. Tallinna Hoiu-laenuühistu liikmete seas on nii vanemaid kui ka nooremaid hoiustajaid, vanuses 25 kuni 85 aastat. Minimaalselt saab Tallinna Hoiu-laenuühistus hoiustada kaks tuhat eurot, kuid Hoius24 investeeritud summad jäävad kuni 30 000 euroni.

• Hetkel, mil jõuab kätte aeg ja võimalus oma raha teenima panna, võib erinevate valikute hulk silme eest kirjuks võtta. Pank ei ole hoiu-laenuühistu ainus võimalik alternatiiv, kuhu oma vaba raha paigutada. Miks mitte eelistada aktsiaid, indeksfonde või kinnisvara? Rusikareegel on, et mida suuremat tulusust lubatakse, seda kõrgemad riskid ning võimalus oma rahast ilma jääda. Seega tasub enne raha paigutamist otsus põhjalikult läbi mõelda.

Näiteks aktsiate puhul võib investeeringu tootlikkus olla kõrge, kuid samas esineb kõrge risk hoopis kaotada investeeringult, kui ettevõttel, mille aktsiaid soetati, läheb oodatust halvemini. Kindlasti tuleb ennast aktsiaturgude ja ettevõtlusega enne investeeringu tegemist põhjalikult kurssi viia. Indeksfondi puhul võib haldustasu fondi valitsemise eest olla päris suur. Oma kinnisvaralt on võimalik teenida üürimise kaudu. Samas toob suuremat tulu ja omab stabiilsemat väärtust kinnisvara näiteks Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Suurte linnade kinnisvara maksab aga väga palju ning vaid vähestel on vajalik summa käepärast võtta. Lisaks tuleb sel juhul tegeleda üürilise leidmisega, remondiga ja maksta ka maamaksu.

Hoiu-laenuühistusse võib see-eest paigutada mis tahes summa alates 2000 eurost ja rohkem mingit muret ega vaeva sellega ei ole. Me saame oma kogemuste põhjal lubada, et käsitleme liikmete raha hoolikalt ja professionaalselt, minimeerides riskid ja tõstes tootlikkuse kõrgele tasemele.

Mis aga kõige olulisem – mitte ükski teine investeeringu paigutus ei võimalda oma raha nii kiirelt koos tootlikkusega välja võtta, kui Hoius24 seda teeb.

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuseid osutava ettevõttega. Tutvu Tallinna HLÜ tegevuse ja finantsteenuste tingimustega wwwerahoius.ee, vajadusel pea nõu asjatundjag a.