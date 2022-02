Miterassa: Sony toob alanud aastal turule põnevad telerimudelid

Sony avalikustas CES-i esitlusel oma 2022. aasta uued telerimudelid. Tulemas on nii QD-OLED kui mini-LED ekraanid. Kõik Bravia telerid on varustatud ka Google TV-ga.

Uutest tehnoloogilistest lahendustest tasub Miterassa turundusjuht Enid Udrase sõnul tuua esile QD-OLED uudismudelid. „Quantum Dot (QD) OLED tehnoloogiaga tulevad välja 55- ja 65-tollised Master-seeria A95K telerid, mis on ühtlasi ka Sony esimesed sellise ekraaniga televiisorid,“ avaldab Udras.

QD lubab kuvada tavalisest oluliselt heledamat pilti ja enam värve. Selle tehnoloogia võimekus peaks olema praegu kuni 93% inimese poolt nähtavast värvispektrist.

Uudised on veel

CES-il esitleti ka mini-LED tehnoloogiaga ekraane. Selle uue tehnoloogia said uued 75- kui 85-tollise valikuga Z9K seeria mudelid, samuti X95K seeria, kus mini-LED tehnoloogia leiab 65-, 75- ja 85-tollistest mudelitest. See tehnoloogia lubab teha õhemaid ekraanipaneele, kuna iga ekraanipiksli taga on eraldi väga väike valgusdiood, mis vaid seda pikslit tagant valgustab.

„Selline taustvalgustus tagab parema kontrasti ja heledamad detailid tumedal taustal ei kuma servadest läbi, nagu võib juhtuda mõnede tavaliste LCD paneelidega,“ tõdeb Miterassa turundusjuht.

Lisaks tõi Sony CES-il avalikkuse ette veel uued MASTER seeria A90K ja A80K 4K OLED- ning X90K 4K LED-seeria telerid. Sony avalikustab uute mudelite hinnad kevadel ning peagi pärast seda jõuavad telerid müüki ka Sony Center kauplustesse.

Miterassa esindab Sony Eestis juba üle 20 aasta

Miterassa OÜ on Eesti ettevõte, mis esindab juba rohkem kui 20 tegutsemisaastat maailma juhtiva tehnoloogiaettevõtte Sony erinevaid ärivaldkondi Eestis. Lisaks omab Miterassa OÜ ka Sony Center/Miterassa kaupluseid T1 keskuses ning Endla Ärimajas.

Lisaks toodete jaemüügile tegeleb ettevõte ka audio- ja videoseadmete tehnilise projekteerimise, paigalduse ja hooldusega. Ettevõtte projektide hulka kuuluvad mitmete tuntud spaade (näiteks Tallinn Viimsi Spa, Mustamäe Elamus Spa), kinode, kultuurikeskuste, müügipindade, restoranide ja erapindade heli- ja pildilahendused.

