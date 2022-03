Sisuturundus

Baltikumi suurim e-kaubanduse konverents ootab ärisid messile

Ajal, mil inimeste ootused veebis ostlemisele aina kasvavad ning internetireeglid igapäevaselt muutuvad, peavad veebimüüjad olema kiired ja kohanemisvõimelised. Seda on aga veebipoe juhtimise kõrvalt raske igapäevaselt teha. Seetõttu osalevad e-kaubanduse esindajad ja neile teenuseid pakkuvad firmad igal aastal ühel suurimatest e-kaubanduse konverentsidest, mis laieneb sel aastal Leedust ka ülejäänud Baltimaadesse ja muudab oma nime – “E-commerce” on nüüd Ecomexpo. Konverentsi organiseerijad teatasid, et sel aastal leiab sündmus aset 29. septembril Vilniuses ja kutsusid firmasid üles osalema e-kaubanduse messil.

“Eelmisel aastal oli messiala üliedukas. Seda külastasid veebihiiud nagu ülemaailmne veebipood eBay, Baltimaade juhtiv kullerfirma DPD, Baltimaade suurim e-kaupleja Pigu.lt, erinevad makseteenuste pakkujad, logistikafirmad ja paljud teised. Firmade esindajad seadsid üles stendid ning tutvustasid oma teenuseid ja ärisid huvilistele. Messil osalenute sõnul lõid nad palju kasulikke äritutvusi ja said vastuseid murettekitavatele küsimustele,” sõnas Ecomexpo organiseerija Deividas Talijūnas.”Eelmisel aastal osales messil enam kui 20 firmat. Sel korral loodame messiala kasvatada 50 firma ning 1000 osalejani.”

Talijūnas nentis, et kuigi inimesed on veebitöö käppa saanud, kasvatavad näost näkku koosolekud ettevõtete arenemiskiirust. “Konverentsi on Vilniuses korraldatud kümme aastat ning see aeg ja osalejate positiivne tagasiside on kinnitanud ürituse vajalikkust. Ecomexpo annab veebikaubamajade esindajatele ja teenusepakkujatele võimaluse ühes kohas kohtuda, suhelda näost näkku e-kommertsi hiidudega ja pakkuda oma äri või teenuseid. Konverentsile kogunevad veebiäride omanikud, tippjuhid, e-kaubanduse esindajad ja e-poodide loomise eksperdid.

Eelmisel aastal konverentsil osalenud Raimondas Žilėnas, kes on kauplemisplatvormi juht PHH Groupis, mille alla kuuluvad e-poed Pigu.lt, 220.lv, Kaup24.ee, Hansapost.ee ja HobbyHall.fi, nentis, et e-kommerts on äri ilma füüsiliste piirideta. “Me ise tegutseme neljas riigis: Pigu.lt e-ärid Leedus, Lätis, Eestis ja Soomes on kauplemisplatvormidena edukad, mistõttu on meil hea meel, et ka konverents muutub rahvusvaheliseks. Me loodame tugevatelt e-kaubanduse turu osalejatelt kuulda huvitavaid sõnumeid ning suhelda otse kõigi e-kaubandusest huvitunutega, luua uusi suhteid ja kohtuda olemasolevate klientide ja partneritega. Eelmise aasta kogemus näitas, et tegu on tõeliselt praktilise konverentsiga, kus saab luua uusi tutvusi ning kus on midagi uut õppida nii vanadel e-kaubanduse tegijatel kui ka uutel tulijatel.”

Mess – platvorm välisturgudele laienemiseks

Ekspertide sõnul on praegu parim aeg tegeleda välismaale suunatud veebiäriga: veebis ostlemise maht kasvab ning üha enam luuakse tööriistu, mis võimaldavad oma koduriigist väljaspool kaubelda. Paljud äriarendajad ei usalda end aga piisavalt ja ei julge aktiivset laienemist ette võtta.

“Selleaastase konverentsi peateemaks on äriarendus. Arvestades globaalsel e-kommertsi areenil toimuvat, tahame Baltimaade firmasid julgustada oma koduriikidest väljaspoole laienema. Konverentsi messiala on hea alguspunkt, sest sealt leiab kogu vajaliku informatsiooni ja kontaktid, et alustada esimeste sammudega välismaa poole,” ütles Deividas Talijūnas

Ecomexpo toimub selle aasta 29. septembril Vilniuses Litexpo messikeskuses. Ärid saavad kohti reserveerida konverentsi veebilehel.