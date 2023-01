Võru linn ootab ettevõtjaid äsja valminud tööstusmaa kruntide enampakkumisele

Võru linn on välja arendanud Luha ja Roopa tänava vahelisel alal 5,5 ha suuruse Võrusoo tööstusala, millel on perspektiivi tulevikus laieneda ligi 40 ha, ütles Võru linnapea Anti Allas.

Võrusoo tööstusala esimese etapi käigus arendatud seitsmest tööstusmaa krundist on Allase sõnul neli leidnud omaniku ning kolmele krundile on linn välja kuulutanud enampakkumise uue vooru. Krundid on vahemikus suurusega 6000–10 000 ruutmeetrit. Vaata ka videolugu esimese etapi arendamisest

Hea valik kasvavale tööstusfirmale

Võrusoo tööstusala on suurepärane valik tööstusettevõtetele, mis otsib võimalusi mahtusid suurendada ja efektiivsemaks muutuda ning selleks ei piisa enam nõukogude ajast pärit vanadest tootmishoonetest ja taristust, vaja on nüüdisaegset keskkonda tootmise korraldamiseks ja arenemiseks.

Algtingimused on linnapea sõnul krundiostjaile väga soodsad. Ostuga kaasneva hoonestusõiguse alghind (4 eurot ruutmeeter) on turuhinnast 2-3 korda madalam, samal ajal võtab ettevõtja krunti arendades endale kohustuse rajada vajalikud tootmishooned, tootmine käivitada ja eelnevalt linnaga kokku lepitud arvu töökohti luua.

Head töökohad on piirkonna arengu edu alus

Piirkonna ettevõtted on linnapea Anti Allase sõnul huvitatud sellest, et saaksid koonduda ühte kohta, kus on ladusaks tööks vajalik taristu, aga ka koostöövõimalused teiste ettevõtetega ja vajalikud teenused. „Töökohad ja aktiivsed ettevõtjad on piirkonna arengu edu alus,“ kinnitas Allas.

Võrusoo tööstusala lähiümbruses asuvad Allase sõnul Võru linna 54 suuremat tootmisettevõtet, kuhu on koondunud ka oluline tööjõu potentsiaal. Praegu tegutsevad lähedal asuvatel ettevõtlusaladel näiteks ligi 300 töötajaga Cristella VT OÜ (sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritooted), 60 töötajaga Wermo AS (mööblitootmine), Valio Eesti ASi Võru Juustutööstus ja Võru Hallid AS (metallkonstruktsioonide tootmine).

Võrusoo tööstusala arendamist rahastas ka Euroopa Liit

Võrusoo tööstusala I etapi projekti kogumaksumuseks on 1,63 miljonit eurot, millest 0,24 miljonit eurot on Võru linna omaosalus. Summale lisandub riigilt maade ostu maksumus 0,19 miljonit eurot. Projekti toetuse osa katab piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusprogramm Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Võru linnal on Allase sõnul tööstusalade rajamisel pikaajaline kogemus. Aastatel 2010–2012 rajati koostöös eraettevõtjatega Võrukivi tööstusala. Linn rajas sinna tee, kommunikatsioonid ja tagas veevarustuse ja kaugkütte. Ka kunagise KEK-i territooriumilt ostis linn maad, et saaks tööstusalale korraliku juurdepääsutee ja vajaliku taristu rajada. Ilma kaasajastatud taristuta oleks ettevõtlus selles piirkonnas hakanud känguma, sest eraettevõttele oleks selle rajamine üle jõu käinud.

TASUB TEADA! Enampakkumise I etapi tähtaeg 1. veebruar 2023 kell 10.00. Lisainfo ja enampakkumise tingimused leiab www.voru.ee/linnavara

Kagu-Eestis on laialdast ettevõtluspotentsiaali

„Kagu-Eesti on jätkusuutliku metsandus-, põllumajandus-, mahetoidu- ja turismiettevõtluse suunaga piirkond, kuhu on aastate jooksul kogunenud tugevad kompetentsid. Siia on oodatud piirkonna äriteenuste arendamiseks roheliste investeeringute ideed ja vastutustundlike plaanidega investorid,“ kommenteeris Allas.

Kagu-Eesti eelised tööstusalade arendamisel:

* Piiriäärne asukoht – Kagu-Eesti piirneb lõunast Läti Vabariigi ja idast Vene Föderatsiooniga ning sobib seetõttu piiriüleseks äriks. Regiooni läbivad rahvusvahelised transpordikoridorid.

* Tugev puidutööstuse ja mööblitootmise sektor ning edukad toiduainete ja metallitöötlejad – Kagu-Eestis on kümneid keskmise suurusega puidutööstuse ja mööblitootmise ettevõtteid, kelle toodangust arvestatav osa läheb ekspordiks ning kes annavad suurema osa töötleva tööstuse müügitulust. Kokku on piirkonnas enam kui 6000 töötlevas tööstuses töötajat.

* Kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistus ja tugiteenused – piirkonnas on kolm kutseõppeasutust kokku ligi 2000 õpilasega (Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool). Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures tegutseb puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter. Kõigis maakonnakeskustes tegutsevad maakondlikud arenduskeskused, kes pakuvad tuge nii alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtetele.

* Hea loodus- ja elukeskkond ja tugev piirkondlik identiteet – Kagu-Eesti turvaline ja ilusa loodusega elukeskkond koos vajalike esmatasandi teenuste ja kultuurilise mitmekesisusega moodustab soodsa pinnase uutele tulijatele.