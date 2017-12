Alkoholiaktsiisi laekub kardetust veelgi vähem

Äripäev 24. detsember 2017, 12:07

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20171224/NEWS/171229845/AR/0/AR-171229845.jpg

Kui seni on riik lootnud - juba oluliselt vähendatud prognoosi kohaselt - saada alkoholiaktsiisist tulu 238 miljonit eurot, siis alkoholitootjad näevad, et see number jääb sel aastal veel kasinamaks ehk alla 230 miljoni.