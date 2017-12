Hiina vajab Detroiti-stiilis pankrotti

Ainult tellijale

Hiina kohalikud omavalitsused peavad üle saama oma illusioonist, et keskpank päästab nad rahalistest raskustest välja ja võtma oma rahanduse eest vastutuse kuni pankrotti minekuni välja, vahendas Reuters Hiina keskpanga seisukohta.

Valitsus peab vastutuse võtmist selgitama, mis hõlmab ka kohalike omavalitsuste pankroti võimalust, kuivõrd siiamaani on levinud ootus, et keskpank päästab rahalistesse raskustesse sattunud omavalitsused välja.

„Hiinale on vaja ühte Detroiti-stiilis pankrotti. Ainult siis, kui me laseme riigi omandused ettevõtted ja kohalikud omavalitsused pankrotti minna, hakkavad investorid uskuma, et valitsus ei anna lõputut garantiid,“ kirjutas Xu, lisades, et sotsiaalteenuste eest hoolitsetakse.

USA tööstuslinn Detroit sattus 2013. aasta juulis maailma suurimasse kohaliku omavalitsuse pankrotti 18 miljardi USA dollari suuruse laenukoormaga.

Xu sõnul peab Hiina ka loobuma sisemigratsiooni piiramise süsteemist, sest inimeste vaba liikumine annab võrdse ligipääsu avalikele teenustele ja tasandab rahanduslikku ebavõrdsust.

Laupäeval avaldatud Hiina audititeenistuse ülevaates on kirjas, et Hiina peab kaotama illusiooni, et keskvalitsus maksab kinni kõik kohalike omavalitsuste võlad.