28. detsember 2017, 14:08

Venemaa andis teada, et lasi välja uued meenemündid, rahale on tee leidnud ka karupoeg Puhh.

Seekord väljaantavatest kõige suurema tiraažiga meenemündid kujutavadki kangelasi multifilmidest „Karupoeg Puhh“ ja „Kolm vägilast“.

Need kujutised on hõbedast kolmerublastel müntidel tiraažiga 3000 tükki ja ka 25rublasel, mida on nii värvilise kui ka mustvalgena, tiraažid 50 000 ja 450 000 tükki.