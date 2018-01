Küpseb plaan maksta VEB Fondi hüvitis välja

Eesti riik moodustas VEB Fondi pankade kriisi lahendusena 1993. aastal ning andis talle üle pankade nõuded Venemaa Vnešekonombanki vastu seoses seal külmutatud valuutaga. Külmutatud raha omanikele anti vastu fondi sertifikaadid.

VEB Fondi loomisega päästeti edukalt riigi rahandus: pangad ja hoiustajad said taas oma raha vabalt kasutada, leidis riigikogu uurimiskomisjoni lõpparuanne. „Pankade kriisi lahendamisel peeti esmatähtsaks pankade maksevõime taastamist, mis oli vajalik raharingluse toimimiseks. Kriisi lahendamisega seotudrahalised kaotused jäid hoiustajatele, kelle arveldused loeti VEB pangaga seotuks, valitsusele ja Eesti Pangale,“ seisab raportis.

VEB Fondi sertifikaadiomanikud on teinud kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse, millega nõuavad riigilt ligi 300 miljoni euro väärtuses kahju hüvitamist. Rahanõudjad on Pärnu Kalur Holding, Saare Kalur, A.O. Imbi (pankrotis), Akke (likvideerimisel), Tartu Lihakombinaat (pankrotis), Volta, Kommunaar, Magnesium & Metals Ltd, Kreenholmi Valduse AS (pankrotis) ja AS Latvijas kugnieciba.