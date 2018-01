Looduskaitseliste maade ostmine läks RMK kätte

16. jaanuar 2018, 16:52

Teisipäeval võttis riigikogu vastu seaduse, millega hakkab looduskaitse alla võetud maid edaspidi eraomanikelt ostma Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Looduskaitseliste piirangutega kinnistute omanikud on pidanud vahel aastaid ootama, kuni riigieelarvesse tekib piisavalt raha, et riik saaks nendelt kinnistud ära osta. RMK eelarves on selleks varasemast kopsakam 5 miljonit eurot.

Inimesi, kes on taotlenud riigilt neile kuuluvate looduskaitseliste maalappide väljaostu, oli 1. novembri seisuga 106. Niinimetatud teiseses järjekorras taotlusi neilt, kes kinnistu ostmisel teadsid, et sellele võib kaitseala laieneda, on veel 50. Kümmekonna taotluse kohta ei ole ministeerium otsust langetanud. Veel suvel hindas ministeerium taotluste kogumaksumuseks 12 miljonit eurot.

Seda, kui palju 5 miljoni euro eest järjekorras ootavaid taotlusi rahuldada saab, on raske öelda. "See sõltub juba konkreetselt neist maatükkidest, kuidas nad sinna järjekorda on jõudnud, mis on iga konkreetse tüki hind ja kas maaomanik lõpuks on nõus selle hinna eest müüma, sest on ka ju nii läinud, et riik laseb sõltumatul hindajal maa ära hinnata ja teeb pakkumise, aga omanik lõpus loobub müügist," rääkis keskkonnaminister Siim Kiisler toona.