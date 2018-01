Nord Stream 2 sai Saksamaalt vajaliku loa

Nord Stream 2 sai Saksamaa territoriaalvete loa ning loodab peagi heakskiidu saada ka neljalt ülejäänud ehitusalale jäävalt riigilt, et ehitusega tänavu alustada.

Novembri alguses sai gaasijuhe Stralsundi Kaevandusametist loa viia läbi kaevandustöid Saksamaa mandriosas. See on eeltingimus, et Föderaalne Mere ja Hüdrograafia Amet annaks loa Saksamaa majandusvööndis töötamiseks, mis peaks väljastatama 2018. aasta esimeses kvartalis.

Riiklikud lubade taotlemise protseduurid ülejäänud neljas riigis, mis jäävad torujuhtme trassile – Venemaal, Soomes, Rootsis ja Taanis – edenevad gaasijuhet rajava firma teatelplaanipäraselt.

"Nord Stream 2 on täitnud kõik nõuded ning eeldatavasti väljastatakse load nii, et ehitusega saab alustada 2018. aastal, nagu planeeritud," teatas Nord Stream 2 AG.