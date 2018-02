Postimaja müük sai rohelise tule

Ainult tellijale

Kinnisvaraga tegeleva Baltic Horizon Fundi plaan osta Tallinna südalinnas asuv Postimaja kaubanduskeskus sai rohelise tule.

Fondivalitseja Northern Horizon Capital AS teatas detsembri lõpus börsile, et sõlmis OÜga Letona Properties lepingu, et omandada Catellale kuuluvalt ettevõttelt fondi portfelli Postimaja kaubanduskeskus. Juba praegu kuulub Baltic Horizonile kõrval asuv Coca-Cola Plaza kino.