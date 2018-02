Akunin pani Erast Fandorini lugudele punkti

Menukirjanik Boriss Akuninil ilmus täna Venemaal viimane raamat Erast Fandorini sarjast. Nagu autor oma Facebooki kontol kirjutab, et jäta ta ise siiski oma kangelasega hüvasti.

„Oleme koos Erast Petrovitšiga väga palju muutunud,“ lisas ta. „Nüüd jätavad lugejad temaga hüvasti. Aga mina mitte. Seepärast ka selline pealkiri.“

Akunin lõpetas sarja viimase romaani kirjutamise eelmise aasta novembris. Selle tegevus toimub Venemaal aastal 1918 pärast oktoobrirevolutsiooni ehk kodusõja aastatel.

Erast Fandorini tsüklist on vene keeles kokku ilmunud 16 raamatut – nii kogumikud, näidend kui ka romaanid. Romaanide põhjal on tehtud mitu filmi, millest tuntumad on "Azazel" (2002), "Türgi gambiit" (2005) ja "Riiginõunik" (2005). "Azazeli" filmiversiooniks teeb juba aastaid ettevalmistusi ka režissöör Paul Verhoeven.

Fandorini sarjast on eesti keeles ilmunud 13 romaani.

Putini suhtes kriitiline ja Krimmi annekteerimise vastu olnud Akunin elab viimased aastad Prantsusmaal Pariisis ning talle kuulub Bretagne’is 18. sajandi mõis. 2014. aastal ütles ta ühes intervjuus, et kavatseb kogu oma ülejäänud elu veeta Venemaa piiridest väljaspool. Aasta hiljem ajakirjandusega vesteldes oli ta isegi veel resoluutsem: „Olen täielikult lõpetanud Venemaal käimise. Ja kuni atmosfäär ja kliima ei muutu, ei kavatse ma sinna enam kunagi minna… Praegu olen ma lahkumineku faasis, kus ma vaatan, mis tunne on olla teineteisest eraldi.“

61aastane Akunin on müünud 30 miljonit raamatut 30 keeles, olles sellega enim tõlgitud tänapäeva vene kirjanik.