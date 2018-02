Kruuda kriminaalasja kohtunik vahetub

Täna peeti Oliver Kruuda maksupettustes eelistung. ERR vahendas, et kriminaalasja kohtunik vahetub. Samas pani kriminaalasja senine kohtunik Leo Kunman reedel süüdistatavate advokaatide ja prokuröriga paika eelistungi, mis toimub 20. aprillil ning esialgsed kohtuistungite ajad mais, juunis, juulis ja septembris. Kohtuistungite ajad võivad veel muutuda, kui selgub kriminaalasja Kunmani asemel arutama hakkav kohtunik.

Kohtunik Leo Kunman läheb pensionile tänavu suvel.

Kahtlustuse sisuks on maksuametile valeandmete esitamine, mille tulemusel on jäetud riigile tasumata nii tulu- kui ka käibemaksu kokku umbes 375 000 euro ulatuses, millest 250 000 eurot on tasumata tulumaks ja 125 000 eurot käibemaks. Loe Kruudale süüks pandavast makspettusest lähemalt siit.