Tööturg survestab tööandjat nuputama uusi äriplaane

Pikka aega madalal püsinud töötus annab ilmselt põhjust üle vaadata ka hinnangud Eesti "loomulikule" töötuse määrale, mida varem umbes 8% juurde on paigutatud. Rekordini on siiski veel minna - ajalooliselt kõige madalam töötuse tase mõõdeti Eestis 2007. aastal, kui see piirdus kõigest 4,6%ga.

Kuigi omaaegset töötuse taset ei ole veel saavutatud, on võrreldes eelmise majandusbuumiga oluliselt suurenenud inimeste soov ja võimekus tööturul aktiivne püsida. Keskmiseks tööhõivemääraks mõõdeti mullu 67,5%, mis on üks kõrgemaid kogu Euroopa Liidus ja ületab kaugelt 2007. aasta taseme. Seejuures on märkimisväärne, et parimas tööeas 30-39-aastaste inimeste tööhõive on praegu isegi buumiaegsest madalam. Nimelt on tööhõive kasvanud peamiselt just pensionieelikutest töötajate arvelt.

Kümne aasta vältel on 60-64-aastaste vanuserühmas hõivemäär tõusnud 40%lt enam kui 57%ni. Oluliselt on suurenenud ka pensioniikka jõudnud inimeste tööhõive, mis 65-69-aastaste puhul küündib juba kolmandikuni. Võrreldes 2007. aastaga on kahekordistunud isegi 70-74-aastaste inimeste hõive.

Kuigi vanemaealiste inimeste aktiivsemat osalemist tööturul on toetanud mitu tegurit, ei ole vähetähtis inimeste tervis. Kümne aasta vältel on paranenud nii arstiabi kvaliteet kui ilmselt ka inimeste enda teadlikkus, kuidas tervist hoida. Statistiliselt peegeldab seda näitaja "tervena elada jäänud aastad", mis lubab tänastele pensionieelikutele palju helgemat tulevikku, kui 10 aastat tagasi.

Töökäte nappus süveneb

Madala töötuse varjukülg on ettevõtete süvenev mure tööjõunappuse ja sellest jõudu ammutava palgakasvu pärast. Eelmise aasta III kvartalis loetleti täitmata ametikohtasid 12 700. Päris buumiaegne tase see küll veel ei ole, kuid näiteks teenindussektoris on vabu töökohti juba poolteist korda enam kui 2007. aastal. Kiire majanduskasvu ja suureneva nõudluse tingimustes probleem aina süveneb. Juba praegu on konjunktuuriuuringute põhjal nii teenindus- kui ka ehitussektoris saanud ettevõtete jaoks nõudlusest suuremaks probleemiks võimekus leida tellimuste täitmiseks piisavalt tööjõudu. Olukord on pisut parem tööstussektoris, kuid ka seal hakkab töökäte nappus aina enam edasist kasvu piirama.

Kuigi 2017. aasta keskmise palga kohta avaldatakse andmed alles märtsis, küündis brutopalga kasv mullu tõenäoliselt 7% lähedale. Eelmise aasta IV kvartali kohta on andmed avaldanud juba maksuamet, kelle statistika põhjal kiirenes palgakasv aasta lõpus koguni 8,5%ni. Ettevõtlussektori kasumlikkuse paranemine 2017. aastal on palgakasvule andnud küll veidi kindlama aluse. Samas püsib tööjõukulude osakaal sisemajanduse kogutoodangus endiselt 50% lähedal, mis on rikka riigi tase. Näiteks Šveitsis küündib see näitaja lausa 60%ni, kuid võttes arvesse ettevõtete töö keerukust, sarnaneb Eesti majanduse struktuur oluliselt enam Lätile ja Leedule, kus tööjõukulude osakaal jääb umbes 45% juurde sisemajanduse kogutoodangust.

Majandusteoreetiliselt võiks Eesti-suguses, Euroopa Liidu mõistes siiski areneva majandusega riigis, tööjõupuudus ja kiire palgakasv omada ka positiivset mõju. Vaieldamatult on Eesti ekspordi üks olulistest eduteguritest suhteliselt odav tööjõud, mis on võimaldanud siin toota ja Põhjamaadesse müüa kaupasid, mille tootmiskulud seal liialt kalliks osutuksid.

Nüüd, kus inimesi napib ja tööjõukulud kiiresti tõusevad, selliste äriplaanide suhteline tasuvus väheneb. Ideaalses maailmas peaks see suurendama ettevõtjate motivatsiooni mõelda välja uusi äriplaane, mis lubaksid toota kallimaid tooteid väiksema hulga inimestega. Kahjuks ei toimu sellised muutused kuigi kiiresti. Samuti puudub selle nähtuse mõõtmiseks, vähemalt lühiplaanis, piisavalt täpne tööriist. Laialdaselt kasutatav tootlikkuse mõiste, mis väljendab palkade ja kasumite summa jagatist töötajate arvu või töötundidega, sõltub sageli enam muudest teguritest, kui tegelik äriplaanide "kvaliteet". Kui 2016. aastal oli ettevõtete nigela kasumlikkuse tõttu madal ka tootlikkus, siis eelmise aasta kiire majanduskasv parandas seda oluliselt. Samas on raske uskuda, et Eesti ettevõtluses oleks aastaga toimunud tohutu hüpe väärtusahelas.

Soome tööturg tugevneb