Bulgaaria äärmuslaste marsis osales ka eestlasi

Sajad paremäärmuslased marssisid laupäeval läbi Bulgaaria pealinna Sofia südame, et avaldada austust Bulgaaria kindralile, kes 1930.-1940. aastatel juhtis natsiorganisatsiooni. Reutersi teatel oli teiste seas marssima läinud ka eestlasi.

Tumedasse riietatud marssijad liikusid tõrvikutega ja asetasid kindral Hristo Lukovi endise kodu ette pärgi. Sofia võimud olid esialgu ürituse keelanud, kuid kohus tunnistas selle otsuse kehtetuks. Linnapea Yordanka Fandukova on korduvalt öelnud, et sellisel rongkäigul ei ole nende linna asja.

Bulgaarias on marss elavdanud muret paremäärmusliku mõtteviisi leviku pärast. Leitakse, et rongkäik nullib Bulgaaria valitsuse pingutusi näidata riiki progressiivse ja avatuna. Bulgaaria liitus Euroopa Liiduga 2007. aastal ja on praegu Euroopa Liidu eesistujamaa.

Valitsus, riigi suurim partei ja paljud juudiorganisatsioonid nõudsid, et marss ära jääks. Üle maailma koguti rongkäigu vastu 178 000 allkirja. USA saatkond Sofias teatas, et on kurb ja mures, nähes sallimatust, mida Lukovi marsiga väljendatakse. „Kindral Lukov oli natsimeelne, levitas viha ja ebaõigust – ta ei ole inimene, kes vääriks lugupidamist.“

Reutersi teatel liitusid marsiga paremäärmuslikud rühmitused ka teistest Euroopa riikidest, sealhulgas Saksamaalt, Rootsist, Ungarist ja Eestist.