Venezuela hakkas müüma oma krüptovaluutat

Tänasest hakkas Venezuela ametlikult müüma oma rahvuslikku krüptovaluutat petro, mille müük käivitati kohaliku aja järgi teisipäeva südaööl.

Tänane päev läheb ajalukku, sest Venezuelast sai esimene riik, mis andis välja oma krüptovaluuta, mille tagatiseks on riiklikud reservid ja loodusvarad, vahendas uudisteagentuur AVN asepresident Tareck El Aissami esinemist riigitelevisioonis. Tema sõnul saavad ostuhuvilised juhiseid järgida valitsuse kodulehel, ning ta lisas veel, et petrot saavad osta kõik Venezuelas elavad füüsilised ja juriidilised isikud, aga ka välisriikide kodanikud.

Venezuela president Nicolas Maduro teatas jaanuari algul, et riik laseb välja kokku 100 miljonit petrot, millest 82,4 miljonit tuleb esimeses etapis. Petro hind on seotud naftabarreli omaga: see maksab sama palju ehk praegu umbes 60 USA dollarit.

Teistest krüptovaluutadest eristab petrot see, et selle tagatiseks on reaalsed varad, on öelnud Maduro. Tema korraldusel eraldati selleks tagatiseks Ayacucho leiukohast 5 miljardit barrelit naftat. Valitsus arvestab sellega, et uus krüptoraha meelitab rohkelt välisinvesteeringuid.

Nafta on Venezuela peamine ekspordikaup, ning selle hinna langus on viinud riigi sügavasse sotsiaal-majanduslikku kriisi. 2017. aastal hinnati riigis inflatsiooni 2600%, sel aastal võib see prognooside kohaselt ulatuda 14 000%ni. Valitsus on lõpetanud hinnakasvu statistika ametlike andmete avaldamise, kuid kui 2016. aasta detsembris oli kohaliku valuuta suurima väärtusega kupüür 100bolivarine, siis aasta hiljem, eelmise aasta lõpuks, oli olemas juba 100 000bolivarine rahatäht.

USA on oma investoreid hoiatanud, et käsitleb petrot kui digirahakrediidi andmist Venezuela valitsusele, kelle vastu on nad on kehtestanud sanktsioonid. Venezuela opositsioon omakorda leiab, et tegemist on illegaalse naftareservide kasutamisega.