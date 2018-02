Üha vähem eestlasi läheb Soome tööle

Eesti majanduse hea seis ja tööjõupuudus on töötajate liikumist üle Soome lahe järjest Eestile soodsamasse suunda pööranud, kirjutas Kauppalehti.

Tööliiklus Eestist Soome ja Soomest Eestisse on aasta-aastalt ühtlasemaks muutunud. Kui 2006. aastal läks Eestist Soome tööle ligi 4000 inimest rohkem kui Soomest Eestisse, siis 2016. aastal oli see number kõigest 65. Soome tööle mineku tippaasta oli 2012, kui sinna läks 4374 inimest rohkem, kui siirdus Soomest Eestisse.

„Osa Eestisse tulijatest on need, kes siit varem Soome tööle läksid, aga Eestisse tullakse tööle ka Euroopa Liidu riikidest ja väljastpooltki. Eesti on muutunud varasemast atraktiivsemaks kohaks, kus töötada,“ ütles ta.

„Palju on arutatud, kuidas julgustada eestlasi kodumaale tagasi pöörduma. Vahel tundub, et riiki tagasitulek on keeruline. Kuidas näiteks lapsed Eesti kooli saata, kui nad eesti keelt ei räägi. See on üks asi, millega on kõvasti tööd,“ rääkis Soosaar.

Eestis oli eelmisel aastal töötuse tase 5,3 protsenti, Soome tase oli kõrgem – 8,8. Töökohtade arvu kasvades ongi Eesti nüüd tööjõupuuduses ja ettevõtted nimetavad just seda edasise kasvu piduriks.