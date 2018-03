Munatootja näeb hinnatõusu põhjusena mürgiskandaali

Eesti munatootja Dava Foods Estonia juhatuse esimees Vladimir Sapoþnin selgitab munade hiiglasliku hinnatõusu defitsiidiga, mis omakorda algas munade taimemürgiskandaalist Euroopas.

Sapoþnini hinnangul püsib värskete munade ja munatoodete praegune hinnatase ka lähikuudel. “Munade hinna tõus on olnud loogiline ning tulenenud eelkõige eelmise aasta augustis alanud munadefitsiidist, kuid võib öelda, et munade hind on praegu õiglane ning varem on mune müüdud pigem madala hinnaga ning alla oma tegeliku väärtuse,” ütleb Sapoþnin.

Sapoþnini sõnul sai munade hinna kasv alguse neljateistkümnes Euroopa riigis toodetud kanamunadest leitud pesitsiidist Fipronil ning sellega kaasnenud munade defitsiidist, mis on otseselt mõjutanud kogu Kesk-Euroopa, aga ka Baltikumi munaturgu.