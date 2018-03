Aidu tuulepargi vaidluse aegumine selgub aprillis

Ainult tellijale

16. märts 2018, 16:59

Aidu tuulepargi ja riigi vahelises kohtuvaidluses ei ole siiani jõutud isegi arusaamale, kas kogu vaidlus ei ole mitte aegunud, otsus selle kohta langetatakse aprillis.

Neljapäeva Jõhvi kohtumajas jätku saanud kohtulahingus jõudis Aidu tuulepargi omanikke vihastada asjaolu, et kohtunik otsustas ära jätta Andres Sõnajala ja Aidu Tuulepark OÜ poolt tunnistajaks kutsutud tuuleettevõtja Harry Raudvere kuulamise.

"Kohus jättis juhatuse liikme vande all ülekuulamise taotluse rahuldamata seetõttu, et täidetud ei olnud seaduses sätestatud eeldused. Täiendavate tunnistajate ülekuulamise taotlused jäid rahuldamata põhjusel, et kohtule on juba esitatud piisavalt tõendeid," kommenteeris kohtu otsust pressiesindaja Krista Tamm.