Kirikutele raha andmise peab kinnitama riigikogu

Et kirikutele omandireformi rahast hüvitiste maksmine oleks seadusega kooskõlla viia, otsustas valitsus lasta riigikogul seadusemuudatuse teha.

Õiguskantsler Ülle Madise on märkinud, et määrusemuudatus, millega kirikutele okupatsioonikahjude eest miljoneid lubati, on omandireformi seaduse ja põhiseadusega vastuolus. Kui valitsus paari nädala eest üritas tekkinud vaidlust määruse järgmiste parandustega lahendada, siis lubas õiguskantsler riigikohtusse pöörduda ja nimetas toimuvat "õiguslikuks nihilismiks".

Nädalavahetusel kirjutas riigihalduse minister Jaak Aab selle peale õiguskantslerile ja kinnitas, et otsustas valitsus täiendada seadust viisil, mis tagaks õigusselguse. "Enne seaduse vastuvõtmist riigikogus kirikutele toetusi välja ei maksta," lisas Aab.