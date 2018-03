Läti ajab mitteresidentide hoiused riigist välja

Ainult tellijale

Läti on võtnud eesmärgiks rahapesuprobleemide vältimiseks vähendada drastiliselt riigis olevaid mitteresidentide hoiuseid.

Reizniece-Ozola märkis, et Läti on mitteresidentidega tegelevate pankade tegevust juba varem piiranud, kuid ilmselt sellest ei ole piisanud. "Me saame aru, et geopoliitilised pinged on sealmaal, kus protsessi senine kiirus ei sobi meie strateegiliste partneritega. Oleme täielikult pühendunud nende kõrge riskiga äride vähendamisele," ütles minister.

Putnins möönis, et tegemist on väga keerulise ülesandega, kus vähenemine peab aset leidma väga lühikese aja jooksul.

Märtsis Baltimaid külastanud USA terrorismi rahastamise vastu võitlemise abirahandusminister Marshall Billingslea märkis Läti kohtumisel otsesõnu, et mitteresidentide hoiuste osakaal on Lätis liiga suur.

Reizniece-Ozola rääkis Briti lehele, et Läti finantsjärelevalve on juba kohtunud pea tosina välismaalaste hoiuseid vastu võtva panga esindajaga ning öelnud, et nende ärimudel peab muutuma. On oodata, et nii mõnigi pank otsustab kas äritegevuse lõpetada või ühineda mõne muu pangaga, lisas minister.

Läti mitteresidentide hoiused moodustasid veel 2015. aastal üle poole kõigist Läti hoiustest. 2018. aasta alguseks oli see langenud 40 protsendile ning pärast ABLV panga sulgemist kukkus lõpuks 34 protsendile.