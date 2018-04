Hommikuprogrammis: kuidas eestlased Rootsi börsifirma välja ostsid?

01. aprill 2018, 15:00

Esmaspäeval on Äripäeva raadio hommikuprogrammi üheks peateemaks ülevõtutehingud. Möödunud nädalal teatas Anatoli Kanajev Transiidikeskuse müügist ning eestlased ostsid Rootsi börsifirmalt tarkvararobootika ettevõte Knowit Estonia.

Hommikuprogrammis räägivad ettevõtte ostnud Andres Aavik ja Juhan-Madis Pukk, miks nad sellise otsuse tegid ning millised on omanikena nende lähiaja plaanid. Ühe esimese sammuna muutsid uued omanikud ära ettevõtte nime. Uueks nimeks on Flowit Estonia. Milline on aga tehinguteturg tervikuna ja millistes sektorites võiks ettevõtete müüke ja ülevõtmisi lähiajal veel toimuda, sellest tuleb hommikuprogrammi rääkima advokaadibüroo Cobalt partner Martin Simovart. Kolmas hommikuprogrammi külaline on nõustamisfirma Sustinere partner Marko Siller, kes tutvustab äsja valminud 100 Eesti suurima mõjuga firmade uuringut. Uuringus analüüsiti, kui avatud on Eesti suurettevõtted.

Saatejuhid on Aivar Hundimägi ja Indrek Mäe.

Esmaspäev raadios jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 „Äripäev eetris“. Möödunud nädala olulisemad teemad ja Äripäeva lugejate lemmiklood võtavad kokku Aivar Hundimägi ja Juhan Lang.

13.00 -14.00 „Minister külas“. Kõrghariduse rahastamine vajab reformi ning kutseharidus vajab motivatsioonipaketti ja mainekujundust, leiab haridusminister Mailis Reps. Saates selgitab ta, miks tööandjate ja tööturule jõudvate õpilaste ootused kokku ei lange ja kuidas peaks seda muutma. Samuti räägib ta, miks tema arvates kõrgkoolide täielik erastamine pole hea mõte. Saatejuht Eliisa Matsalu.

15.00-16.00 „Lavajutud“. Pilv on tulnud, et jääda. Pilveteenused on kõikjal meie ümber ning tark on siinkohal neid võimalusi maksimaalselt enda jaoks ära kasutada. Pilve minemise võludest ning valukohtadest annab ülevaate pilvetehnoloogia raudvara ning kõrgelt hinnatud CTGlobal konsultant ja koolitaja Kaido Järvemets.